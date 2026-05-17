Nike de Font cumple con los pronósticos y vence en el Gran Premi Nacional

Nike de Font, el gran favorito del Gran Premi Nacional, guiado por Toni Valls, conquistó una brillante victoria en la edición número 93 de una cita en la que las tribunas del Hipòdrom Son Pardo estaban repletas de público para la clásica reina del calendario de carreras en Mallorca.

Nike de Font, con un calmado Toni Valls, se llevó la victoria este domingo en la 93.ª edición del Gran Premi Nacional de trote. La gran clásica del deporte balear vivió una jornada atractiva y, sobre todo, llena de emoción para Jaume Morro y Mateu Calvo.

El ejemplar de la cuadra Morro-Calvo adornó su palmarés con la victoria en este Gran Premi de 2026. También Toni Valls entró en la historia de los mejores conductores al conseguir su segundo triunfo en esta gran clásica, además del logrado con Jaragadi CL.

Nico de Font, con problemas en la salida

Por su parte, Nico de Font, con Xisco Bennàsar, finalizó en un meritorio segundo lugar tras sufrir varios problemas cuando se acercaba al autostart en la salida, lo que llevó a anular la primera salida. En la segunda le ocurrió lo mismo, aunque el profesional de Felanitx supo solventar el problema antes del lanzamiento de la carrera.

El Gran Premi Nacional fue calentando motores este sábado, con nueve carreras de gran nivel, entre las que destacó la recta final de Nika de Kor, con Jaume Forteza, propiedad de la cuadra Ses Comes, en el Gran Premi Consell de Mallorca-Memorial Joan Verger Pocoví, resistiendo a Nuvol Kinton y batiendo a Namek.

También se disputó este domingo otra de las pruebas clásicas para internacionales, como es el Sencers i Egües, con la victoria de Felli Eleven, guiado por Toni Frontera.

En el transcurso de la reunión se rindió un merecido homenaje al gran campeón nacional Trébol, en el que estuvieron presentes Biel Pou y Pau Salord.