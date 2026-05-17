Nika de Kor completa la sorpresa en la previa del Gran Premi

En el ‘Gran Premi Consell de Mallorca - Memorial Joan Verger Pocoví’ se consumó la victoria de una sorprendente Nika de Kor, con Jaume Forteza. Este triunfo estuvo enmarcado por una fatal galopada de Nuvol Kinton, con Damià Oliver, cuando luchaba por el triunfo en la salida de la última curva junto a Namek, con Toni Valls, lo que permitió dejar pista abierta a Nika de Kor para rematar en la última recta de la prueba más importante de la jornada de sábado del Gran Premi Nacional, que se disputa este domingo.

En los primeros compases de la prueba, mientras Namek, con Toni Valls tomaba el liderato de la prueba, el principal favorito Ned de Blai, con Xisco Bennàsar, tiró al traste todas sus aspiraciones con una larga galopada que le dejó fuera de toda opción. Namek fue la encargada llevar el peso de la carrera, llevando a su estela a un Nuvol Kinton que aprovechó su lugar desde el segundo pelotón para aferrarse a la yegua de la cuadra Es Cabanyal.

Al toque de campana, la hija del italiano VIvid Wise As y Fenomenal seguía al comando de la prueba, mientras Niala Durán, con Guillem Andreu, aguantaba a la estela de Namek, mientras Necrozma de Clide, con Miquel Mestre circulaba a su par y Nuvol Kinton en cuarto lugar. Por su parte, Nika de Kor que no había dado señales de vida, estaba asentada en el seno del pelotón, aunque la galopada de Norai en la penúltima curva le abrió espacio para avanzar posiciones hasta Nuvol Kinton. A falta del último parcial kilométrico, cuando se rodaba a 1:18’6, Damià Oliver decidió acelerar el ritmo de su pupilo para jugarse la victoria en la última recta.

Cuando le sacaba la cabeza a Namek en cabeza del pelotón, el hijo de Ringostarr Treb sufrió una fatal galopada, aunque el profesional de Campos lo pudo salvar. Este fallo del ejemplar de Son Cosmet fue aprovechado por Jaume Forteza de lanzar a Nika de Kor entre ambos rivales para jugarse el triunfo en la última recta.

Los últimos metros de la prueba fueron de infarto, con los tres ejemplares jugándose el triunfo en esta clásica de los 3 años.

Por el centro de la pista, la yegua de Ses Comes se alzó con un gran triunfo en un ajustado final, resistiendo a Nuvol Kinton a su exterior, mientras por la cuerda Namek mantenía su posición para final en la tercera plaza.

Mejor crono de la reunión

En el ‘Premi Dart Hanover’ para nacionales, Jaragadi CL, bajo las órdenes de Toni Valls conquistó su segundo triunfo consecutivo, aprovechando la galopada que sufrió en la salida su principal rival, Il Capo Mar, con Joan Toni Riera. El control absoluto del ejemplar de la familia Cladera fue decisivo para terminar marcando el mejor crono de la reunión, con un promedio de 1:14’7.

La segunda plaza fue para una excelente Jalleira Atac, con Joan Bauzá, mientras Juana de Font ocupó la tercera, con Josep Carrera, y remontando desde cola del pelotón, Il Capo Mar acabó cuarto.