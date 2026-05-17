Final del Masters 1000 de Roma: Jannik Sinner - Casper Ruud, en directo

El duelo final por el Masters 1000 de Roma tiene como protagonistas al claro favorito desde el inicio, el italiano Jannik Sinner, y preferido del público, contra un jugador que con poco ruido y mucho tenis firmó un gran torneo y que quiere dar la sorpresa, el noruego Casper Ruud.

La final enfrenta al jugador más en forma del circuito, al predilecto y al local, que busca completar su colección de Masters 1.000, contra un especialista en arcilla con hambre de sorprender. Sinner contará con el respaldo de la grada del Foro Itálico; Ruud, con la experiencia de las grandes citas y la ambición de dar un golpe sobre la mesa.

Es el torneo de los récords para Sinner. Si gana, consigue el 'Career Golden Masters', el título otorgado al tenista que gana los nueve Masters 1.000 del circuito, y del que solo presume Novak Djokovic. Lo puede lograr con 24 años; el serbio, cuando lo hizo por primera vez, fue a los 31.

Noticias relacionadas

Además, durante esta edición, el italiano ya superó las 31 victorias consecutivas del balcánico y, si se impone en la final, podría cerrar la racha en 34 triunfos seguidos.