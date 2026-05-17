Felanitx acoge la primera cita del balear de Autocross

El Campeonato de Baleares de Autocross arrancó este fin de semana en el Circuit Parc Motor de Felanitx con la disputa de la primera prueba puntuable del certamen regional, en una jornada que reunió a 11 equipos y que dejó como vencedores a Guillermo Huélamo en División I, Biel Bibiloni en División IIA y Aina Vidal Santandreu en Car Cross.

Paralelamente, también se celebró el Puigmajor revival, cita no puntuable para el campeonato balear de montaña, con 23 equipos inscritos y triunfos para José Sastre, Jaume Aguiló, Bartolomé Rosselló-Marga Terrasa y Bartolomé Arbós-Juan G. Vidal y José Luis Rivas en las diferentes categorías.

En Felanitx, la División I de Turismos estuvo marcada por el duelo entre Guillermo Huélamo y el ibicenco Andrés Rodríguez. Rodríguez comenzó dominando la primera manga, pero los problemas mecánicos de su Suzuki Swift E1 le obligaron a abandonar, dejando el camino libre a Huélamo, que volvió a imponerse en la segunda carrera.

En División IIA, Biel Bibiloni logró remontar tras los problemas sufridos en entrenos para acabar adjudicándose la victoria final por delante de Francesc Binimelis y Juan J. Ramón. José A. Bergas dominó buena parte de la jornada, aunque las averías le impidieron mantener sus opciones.

La categoría Car Cross ofreció las mangas más abiertas del fin de semana. El debutante Jaume Campins llegó a liderar antes de verse obligado a abandonar por avería, mientras que Aina Vidal Santandreu acabó llevándose la victoria final tras imponerse en la primera carrera. Biel Roig fue uno de los pilotos más regulares de la cita.

Por otra parte, el Puigmajor Revival volvió a reunir una destacada participación en sus diferentes modalidades. En Caza Récord, José Sastre heredó el triunfo tras el abandono de Toni Bauzá, mientras que Jaume Aguiló se impuso en Subida en Cuesta con su BMW M3.

José Sastre, primer clasificado Caza Récord en el Puigmajor revival. / Javi Ross y Gaspar Lladó

En Tramo Cronometrado, Bartolomé Rosselló-Marga Terrasa se llevaron la victoria con su Ford Sierra Cosworth después de superar a Jaume Puigrós-Matías Portell, líderes en entrenos. El podio lo completaron Bartomeu Roig-Catalina Barceló.

En Regularidad Sport, Bartolomé Arbós-Juan G. Vidal vencieron tras un ajustado duelo con Pedro Valls-Madeleine Yue, separados por apenas 1,7 puntos. Francisco Martín-Toni Martín fueron terceros. Además, José Luís Rivas dominó la categoría Single Sport con su Porsche 911 por delante de Pep Pomar y Gaston Westphal.

CLASIFICACIONES OFICIALES

Autocross Felanitx

División I

Guillermo Huélamo (Lancia D. Integrale) 50 ptos. Andrés Rodríguez (Suzuki Swift E1) - 0 ptos.

División IIA

Biel Bibiloni (Peugeot 106) - 47 ptos. Francesc Binimelis (Citroen Saxo) - 42 ptos. Juan J. Ramón (Citroen Saxo) - 38 ptos. José A. Bergas (Citroen AX) - 25 ptos.

Car cross

Biel Roig (Semog) - 47 ptos. Jaume Campins (Speed Car) - 25 ptos. José Parra (Silver Car) - 0 ptos.

Car cross

Aina Vidal Santandreu (Suzuki Semog) - 50 ptos.

Puigmajor revival

Caza récord

José Sastre (Demon Car CC) 09:40.937.

Subida en cuesta

Jaime Aguiló (BMW M3) 09:10.647 Tomeu Albertí (Seat 124) 10:52.755 +01:42.108

Tramo cronometrado

Bartolomé Rosselló -Marga Terrasa (Ford Sierra Cos.) 09:00.721 Jaime Puigrós-Matias J. Portell (Renault GT Turbo) 09:13.933 +13.212 Bartomeu Roig-Catalina Barceló (Mitsubishi L. Evo 7) 09:25.912 +25.191 Toni Pizá-Teresa Pizá (Renault Clio Sport) 09:35.377 +34.656 José Luis Nigorra-Xisco Rodríguez (VW Golf S16) 09:37.981 +37.260 Pep Luis Ledesma-Aníbal Martín (Citroen Saxo) 10:03.540 +01:02.819 Donna Leuven-Gabriel Rotger (Peugeot 208 N3) 11:17.844 +02:17.123

Regularidad sport

Bartolomé Arbós-Juan G. Vidal (Renault 5) 7.3 ptos. Pedro Valls-Madaleine Yue (Mitsubishi Evo 5) 9.0 +1.7 Francisco Martín-Toni Martín (BMW 323) 48.6 +39.6 Marcelino Caballero-José L. Casasnovas (Seat 127) 109.5 +60.9

Regularidad sigle sport