Automovilismo
Felanitx acoge la primera cita del balear de Autocross
Guillermo Huélamo, Biel Bibiloni y Aina Vidal se coronaron en sus respectivas categorías del campeonato regional, mientras que paralelamente se celebró el Puigmajor revival, cita no puntuable en montaña
El Campeonato de Baleares de Autocross arrancó este fin de semana en el Circuit Parc Motor de Felanitx con la disputa de la primera prueba puntuable del certamen regional, en una jornada que reunió a 11 equipos y que dejó como vencedores a Guillermo Huélamo en División I, Biel Bibiloni en División IIA y Aina Vidal Santandreu en Car Cross.
Paralelamente, también se celebró el Puigmajor revival, cita no puntuable para el campeonato balear de montaña, con 23 equipos inscritos y triunfos para José Sastre, Jaume Aguiló, Bartolomé Rosselló-Marga Terrasa y Bartolomé Arbós-Juan G. Vidal y José Luis Rivas en las diferentes categorías.
En Felanitx, la División I de Turismos estuvo marcada por el duelo entre Guillermo Huélamo y el ibicenco Andrés Rodríguez. Rodríguez comenzó dominando la primera manga, pero los problemas mecánicos de su Suzuki Swift E1 le obligaron a abandonar, dejando el camino libre a Huélamo, que volvió a imponerse en la segunda carrera.
En División IIA, Biel Bibiloni logró remontar tras los problemas sufridos en entrenos para acabar adjudicándose la victoria final por delante de Francesc Binimelis y Juan J. Ramón. José A. Bergas dominó buena parte de la jornada, aunque las averías le impidieron mantener sus opciones.
La categoría Car Cross ofreció las mangas más abiertas del fin de semana. El debutante Jaume Campins llegó a liderar antes de verse obligado a abandonar por avería, mientras que Aina Vidal Santandreu acabó llevándose la victoria final tras imponerse en la primera carrera. Biel Roig fue uno de los pilotos más regulares de la cita.
Por otra parte, el Puigmajor Revival volvió a reunir una destacada participación en sus diferentes modalidades. En Caza Récord, José Sastre heredó el triunfo tras el abandono de Toni Bauzá, mientras que Jaume Aguiló se impuso en Subida en Cuesta con su BMW M3.
En Tramo Cronometrado, Bartolomé Rosselló-Marga Terrasa se llevaron la victoria con su Ford Sierra Cosworth después de superar a Jaume Puigrós-Matías Portell, líderes en entrenos. El podio lo completaron Bartomeu Roig-Catalina Barceló.
En Regularidad Sport, Bartolomé Arbós-Juan G. Vidal vencieron tras un ajustado duelo con Pedro Valls-Madeleine Yue, separados por apenas 1,7 puntos. Francisco Martín-Toni Martín fueron terceros. Además, José Luís Rivas dominó la categoría Single Sport con su Porsche 911 por delante de Pep Pomar y Gaston Westphal.
CLASIFICACIONES OFICIALES
Autocross Felanitx
División I
- Guillermo Huélamo (Lancia D. Integrale) 50 ptos.
- Andrés Rodríguez (Suzuki Swift E1) - 0 ptos.
División IIA
- Biel Bibiloni (Peugeot 106) - 47 ptos.
- Francesc Binimelis (Citroen Saxo) - 42 ptos.
- Juan J. Ramón (Citroen Saxo) - 38 ptos.
- José A. Bergas (Citroen AX) - 25 ptos.
Car cross
- Biel Roig (Semog) - 47 ptos.
- Jaume Campins (Speed Car) - 25 ptos.
- José Parra (Silver Car) - 0 ptos.
Car cross
- Aina Vidal Santandreu (Suzuki Semog) - 50 ptos.
Puigmajor revival
Caza récord
- José Sastre (Demon Car CC) 09:40.937.
Subida en cuesta
- Jaime Aguiló (BMW M3) 09:10.647
- Tomeu Albertí (Seat 124) 10:52.755 +01:42.108
Tramo cronometrado
- Bartolomé Rosselló -Marga Terrasa (Ford Sierra Cos.) 09:00.721
- Jaime Puigrós-Matias J. Portell (Renault GT Turbo) 09:13.933 +13.212
- Bartomeu Roig-Catalina Barceló (Mitsubishi L. Evo 7) 09:25.912 +25.191
- Toni Pizá-Teresa Pizá (Renault Clio Sport) 09:35.377 +34.656
- José Luis Nigorra-Xisco Rodríguez (VW Golf S16) 09:37.981 +37.260
- Pep Luis Ledesma-Aníbal Martín (Citroen Saxo) 10:03.540 +01:02.819
- Donna Leuven-Gabriel Rotger (Peugeot 208 N3) 11:17.844 +02:17.123
Regularidad sport
- Bartolomé Arbós-Juan G. Vidal (Renault 5) 7.3 ptos.
- Pedro Valls-Madaleine Yue (Mitsubishi Evo 5) 9.0 +1.7
- Francisco Martín-Toni Martín (BMW 323) 48.6 +39.6
- Marcelino Caballero-José L. Casasnovas (Seat 127) 109.5 +60.9
Regularidad sigle sport
- José Luis Rivas (Porsche 911) -26.2 ptos.
- Pep Pomar (Autobianchi A-112) 170.3
- Gaston Westphal (Chevrolet Corvette) 181.9
- Mariano Rosselló (Jaguar MK II) 14765.5
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