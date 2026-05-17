El Baleares remata el trámite ante el Coruxo y jugará la final del play-off

El Atlético Baleares ya está en la final del play-off de ascenso a Primera RFEF. El conjunto blanquiazul selló este domingo su clasificación tras empatar ante el Coruxo en el Estadi Balear (1-1), donde hizo valer la contundente ventaja obtenida en el partido de ida, en el que se había impuesto por 0-3 en tierras gallegas.

Con 2.285 aficionados en la grada empujando, el equipo de Luis Blanco afrontó el encuentro con la tranquilidad que le daba el resultado de la ida, aunque sin renunciar a buscar la victoria. El inicio estuvo marcado por el respeto entre ambos conjuntos, pero el Baleares fue creciendo con el paso de los minutos y empezó a encontrar profundidad por la banda derecha, con Moha y Lache generando problemas a la defensa visitante.

La primera ocasión clara llegó en el minuto 22, con un remate de cabeza de Iván López que salió cerca del palo. Poco después, una buena combinación entre Jofre y Tovar acabó con un disparo del solleric que rozó la madera. El Baleares insistía y volvió a rozar el gol en el minuto 33, cuando Jofre se encontró con el palo en la acción más clara del primer tiempo. Antes del descanso, Tovar también tuvo un mano a mano que no pudo convertir.

Moha Keita recibe la presión de dos jugadores del Coruxo / CD ATB

Gol visitante

El Coruxo, obligado a una remontada casi imposible, encontró premio tras el paso por los vestuarios. En el minuto 54, el conjunto gallego aprovechó un error en la medular para adelantarse en el marcador y poner el 0-1. El gol, sin embargo, no alteró en exceso el escenario de la eliminatoria, todavía muy favorable para el Atlético Baleares.

Además, apenas cuatro minutos después, el equipo visitante se quedó con diez jugadores por la expulsión de Borja Marchante, que vio la segunda amarilla tras derribar a Tovar cuando se marchaba hacia la portería. A partir de ahí, el Baleares recuperó el control y buscó el empate con más claridad.

Los cambios dieron aire al equipo. Entraron Ulrich y Miguelito, y posteriormente Axel y Manu Morillo, en una segunda parte en la que los blanquiazules acumularon llegadas sobre la portería gallega. Serrano lo intentó desde lejos y el Atlético Baleares siguió empujando hasta encontrar el premio en el tramo final.

El empate llegó en el minuto 85. Axel encontró a Miguelito dentro del área y el atacante no perdonó para firmar el 1-1 definitivo. El tanto acabó de cerrar una eliminatoria que el Baleares había dejado muy encarrilada en la ida y que confirmó ante su afición.

El pitido final desató la celebración en el Estadi Balear. El Atlético Baleares jugará la final del play-off de ascenso a Primera RFEF y queda ahora pendiente del sorteo de este lunes 18 -en el que también estará el Poblense- para conocer a su último rival en el camino hacia el ascenso.

(Habrá ampliación)