Apoteósica victoria de Máximo Quiles en Barcelona

No decepcionó la carrera de Moto3 en el Circuit de Barcelona-Catalunya. En un trazado en el que resulta muy difícil escaparse, la sexta prueba del curso en la categoría benjamina fue una auténtica locura. Una de esas carreras que mantiene a todo aficionado con el corazón en un puño. Máximo Quiles logró la cuarta victoria de la temporada para ser más líder aún, con su perseguidor en el mundial, Álvaro Carpe, en la segunda plaza. David Muñoz, aún recuperándose de su lesión en la pierna izquierda, completó el podio en Montmeló.

La jornada comenzaba con 19ºC en el ambiente y 20ºC en el asfalto. Se presentaba como una carrera de grupo, y así fue. Valentín Perrone, piloto del Red Bull KTM Tech3, partía desde la 'pole'... pero no pudo mantener la primera plaza tras la salida, y de hecho, terminó la carrera en la duodécima plaza, sin poder exhibir el ritmo que había mostado en la sesión cronometrada.

Brian Uriarte, quien ya se mostró muy sólido en la jornada del sábado y cerraba la primera fila, tomó la iniciativa en la alocada frenada de la curva 1. Perrone pasaba a ser cuarto, y Máximo Quiles, líder del campeonato, lograba ganar dos plazas para ser quinto.

Al segundo paso por meta, David Almansa tomó la cabeza de carrera, y los tres primeros ponían una distancia de tres décimas... mientras Quiles, algo falto de ritmo, comenzaba a caer posiciones hasta llegar a rodar undécimo.

El grupo era de hasta nueve pilotos. El italiano Nicola Carraro se iba al suelo en el quinto giro, en la curva 10, la del Estadi, que tantos aficionados reúne. Mientras, por su parte, Quiles remaba hasta la séptima plaza para luchar con Carpe, su compatriota y rival más cercano por el mundial. Mantenían su particular batalla en la zona trasera del grupo de cabeza.

Era una carrera de locos, en la que los nueve primeros pilotos se encontraban en menos de un segundo, con los neumáticos aún con vida. Jesús Ríos, que salía sexto, se colocaba en la zona de podio... pero no se podía dar nada por sentado y a 10 vueltas del final, Uriarte tomaba la delantera con Fernández y Muñoz siguiéndole.

Empezaba así un intercambio de posiciones constante en las primeras plazas. Dirección de carrera lanzaba un aviso de 'track limits' a once vueltas del final para Máximo Quiles, que parecía no encontrar un buen ritmo. Pero a medida que pasaban las vueltas, el muciano se iba encontrando mejor.

Una carrera alocada... como se esperaba

A dos giros del final, el podio seguía totalmente abierto... y Jesús Ríos, tras una espectacular carrera, se iba al suelo en la curva 10, sin consecuencias físicas para el piloto del Snipers.

La última vuelta terminaba siendo una auténtica locura. En paralelo varios pilotos, Quiles llegaba a la frenada de la uno para ponerse primero, robándole la cartera a Uriarte, que caía hasta la cuarta plaza. Muñoz se pegaba a su colín, con Carpe a su estela y la victoria y el podio se decidía por una décima.

Quiles se llevó la cuarta victoria 94 milésimas por delante de Carpe, quien se tenía que ir a la hierba al entrar en paralelo con Muñoz, sin espacio. El andaluz se quedó a 4 milésimas mientras el rebufo jugaba una mala pasada a Uriarte, que terminó cuarto. Quiles es más líder, con 140 puntos, 64 por delante del nuevo segundo clasificado, Adrián Fernández. Álvaro Carpe queda a 67.

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Eso sí, el líder arrastrará una penalización de 'long lap' para la próxima carrera en Mugello tras haber excedido los límites de pista tras recibir el aviso.