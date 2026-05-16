Gimnasia artística
El Xelska luchará por el título tras clasificarse para su novena final de la Liga Iberdrola
El CG Palma certifica la permanencia en su debut en Primera
El conjunto de Es Pla gana en Segunda y luchará por el ascenso
El Xelska Illes Balears luchará de nuevo por el título de la Liga Iberdrola de gimnasia artística tras clasificarse este sábado para su novena final consecutiva.
Valencia acogió la segunda cita de la máxima competición femenina, en la que también brillaron los otros dos equipos mallorquines en liza: el CG Palma certificó la permanencia en la que ha sido su temporada de debut en Primera División y el conjunto de Es Pla se llevó el triunfo en Segunda División, clasificándose de esta forma para una fase final en la que luchará por el ascenso.
Resultados
En Primera, el Xelska se clasificó cuarto con 187.668 puntos, puesto que le dio acceso a la final. El CG Palma fue quinto, con 184.732, y certificó la permanencia en su debut en esta categoría. El podio en Valencia lo conformaron el Egiga, con 190.532 puntos; el Hospitalet, con 189.668; y el Pozuelo, con 188.966.
El Es Pla de Marratxí se adjudicó el triunfo en Segunda División, con 183.067 puntos. Las mallorquinas se clasificaron para la fase final, en la que lucharán por subir a Primera. Les Moreres fue tercero, con 179.899, y logró el ascenso directo. El Terrassa se clasificó segundo, con 181.934.
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