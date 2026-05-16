Un renacido Valentín Perrone da la campanada y se lleva la pole en Montmeló

Tras el turno de MotoGP, en el que Pedro Acosta se llevó la 'pole' en el Circuit de Barcelona-Catalunya, era el momento de la verdad para los benjamines del mundial: la categoría de Moto3. Valentín Perrone se llevó su tercera 'pole position', la primera de la temporada, tras parar el crono en un 1:46.679. A tan solo cinco milésimas se quedó David Muñoz, que tuvo que pasar por la Q1, y la primera fila la completó el 'rookie' Brian Uriarte, quien consiguió su primera línea.

La Q1 comenzaba con un día soleado, pero con más frío de lo normal en comparación a otros Grandes Premios celebrados en el trazado catalán sobre las mismas fechas. Había 19ºC en el ambiente y 33ºC en el asfalto. Se trataba de una tanda significativa, puesto que algunos de los nombres más destacados de la categoría debían pasar por ella.

Álvaro Carpe, del Red Bull KTM Ajo, mandó durante gran parte de la sesión, poniendo sobre la mesa el 1:47.382. Le seguían David Muñoz, Adrian Cruces y el dominador de la primera jornada en el Circuit de Barcelona-Catalunya, Veda Pratama. Se postulaban, ya de inicio, como favoritos a pasar a la Q2.

Tras un paso por box, el 'run' decisivo llegaba a cuatro minutos para el final. En la última vuelta lanzada comenzaron a aparecer cascos en rojo, y pilotos como Casey O'Gorman o Guido Pini dieron un paso al frente para desplazar a Cruces y Pratama de las cuatro posiciones de privilegio.

De hecho, el piloto italiano, pupilo de Emilio Alzamora, terminó logrando el mejor registro con un tiempo de 1:467.285, mientras que el murciano se quedaba a 97 milésimas. Pasaron también Muñoz, recuperándose aún de la lesión en la pierna izquierda que arrastra desde finales de la temporada pasada, y O'Gorman.

Una 'pole' muy disputada

La primera referencia en Q2 la marcó Adrián Fernández con la Honda, y puso el crono en 1:47.419. Pero había otros pilotos con ganas de reivindicarse, como el 'rookie' Brian Uriarte, que le arrebató el mejor registro a 9 minutos del final. Pero quedaba mucho por delante aún. Y varios pilotos venían en casco rojo.

Bajó la apuesta el también español Jesús Ríos, a 1:47.182... pero poco le duró. Almansa la rebajó 0.041 décimas. Uriarte marchaba tercero. A falta de cinco minutos para el final, prácticamente todo el mundo se encontraba en sus respectivos boxes, preparándose para la última tanda.

La nueva salida a pista trajo un nuevo golpe en la mesa de Uriarte, que bajó la apuesta a 1:46.979, siendo el primer piloto en bajar del 1:47. Venían otros muy deprisa... el australiano Joel Kelso, que se puso cuarto, y el piloto de Aspar, Marco Morelli. Este último logró imponerse, rebajando el tiempo de Uriarte por 21 milésimas.

Pero en una categoría como Moto2 no se puede dar nada por sentado, y otros 'tapados' lograron hacer un 'step' hacia adelante... uno de ellos Valentín Perrone. El piloto argentino logró sacar una vuelta brillante y paró el cronómetro en 1:46.679, llevándose la 'pole' position, mientras que David Muñoz, desde la Q1, logró la segunda plaza quedándose a tan solo cinco milésimas. Uriarte finalmente terminó en la tercera plaza, con Almansa cuarto y Morelli Quinto. Ríos fue sexto.

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La otra cara de la moneda llegó con Máximo Quiles. El líder del mundial, con 115 puntos en el casillero, saldrá desde la séptima plaza en la lucha por intentar lograr su cuarta victoria de la temporada. El 'Top 10' lo completaron Joel Kelso (8º), Adrián Fernández (9º) y Hakim Danish (10º).