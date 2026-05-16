Pole histórica de Pedro Acosta en Barcelona

Pedro Acosta ha conquistado una pole histórica para KTM en el GP de Cataluña de MotoGP, 2.016 días después de la última para la escudería ‘orange’, que logró Pol Espargaró en el GP de Europa de 2020.

El piloto murciano, que el viernes ya acabó como el más rápido en el Circuit de Barcelona, ha controlado de principio a fin una sesión de clasificación marcada por las caídas de los dos pilotos de Aprilia, Marco Bezzecchi y Jorge Martín, que lideran el campeonato separados por un solo punto después de cinco pruebas y este fin de semana están teniendo bastantes problemas de grip.

Acosta saldrá en primera fila de parrilla en la sprint de esta tarde y en la carrera principal de este domingo, secundado por dos Ducati, Franco Morbidelli (VR46) y Álex Márquez (Gresini), que se han quedado a dos décimas del ‘Tiburón’.

Martín, a golpes

Jorge Martín, obligado a pasar por la criba de la Q1 este sábado, ha sufrido su tercera caída del fin de semana en el Circuit. Un duro impacto en la curva 5 en los últimos compases de la qualy 1, del que por fortuna ha salido bien librado.

Con todo, ‘Martinator’ ha logrado su objetivo al acceder a la Q2 con el segundo mejor tiempo, precedido por Franco Morbidelli, que ha hecho su vuelta rápida al final de la sesión.

Bagnaia, a su rueda, no ha podido batir el crono de Martín y se ha quedado fuera de la lucha por la pole con la única Ducati oficial en Barcelona, ante la ausencia de Marc Márquez.

Tras cambiar moto y mono, Martín ha vuelto al box de Aprilia, mientras Pedro Acosta marcaba la primera referencia en pista (1.38.1), con Álex Márquez a su estela, los dos hombres más rápidos en la jornada del viernes.

El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, también se ha ido al suelo, esta vez en la curva 2 a falta de tres minutos, lo que dejaba a Raúl Fernández , cuarto, como la mejor Aprilia en pista, con la moto del Trackhouse.

El pulso final por la pole se ha convertido en un mano a mano entre Acosta y Álex Márquez, en el que finalmente se ha inmiscuído Morbidelli, ante la atenta mirada del 'jefe' del VR46, Valentino Rossi, que se paseaba en scooter por el vial que rodea la pista sin perder detalle.

Acosta ha mejorado su tiempo (1.38.068), apuntalando una pole histórica para KTM y la primera para él desde Motegi 2024, mientras Morbidelli superaba finalmente al menor de los Márquez.

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A Martín (9º) y Bezzecchi (12º) les tocará remontar.