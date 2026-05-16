Fútbol
Pilotades | Llosetense-Manacor y Constància-Peña abren el play-off a Segunda RFEF
La Tercera División balear, que finalizó la fase regular la semana pasada, disputa mañana, a las 12:00 horas, la ida de las semifinales para el ascenso a la Segunda RFEF. En Lloseta, el conjunto local recibe al Manacor, el gran favorito para subir tras quedar segundo –detrás del campeón Mallorca B– después de firmar una gran temporada. En la otra eliminatoria, el Constància acoge a la Peña Deportiva en el Nou Camp de Inca con la intención de cosechar un buen resultado para ir a Eivissa con garantías. Los partidos de vuelta se disputarán el fin de semana siguiente. Los ganadores jugarán la final, también a doble vuelta.
La División de Honor cierra la temporada
Última jornada de la fase regular en la División de Honor, con el encuentro Andratx B-Alaró ya disputado: hoy sábado, Campos-Platges de Calvià B (19:00); y mañana domingo, todos a las 17:00, Alcúdia B-Sineu, Arenal-Santa Catalina Atlético, Esporles-Recreativo La Victoria, Inter Manacor-Ferriolense, Pòrtol-Sóller, Sant Jordi-Atlético Rafal y Serverense-Son Verí.
La Preferente dirime la última jornada
También final de la competición regular en la Regional Preferente: toda hoy sábado, a las 17:00, Algaida-Xilvar, Calvià-Son Sardina, Collerense B-Porto Cristo, La Unión-Pla de na Tesa, Petra-Murense, Pollença i Port-Can Picafort, s’Horta-Consell, Santa Maria-Espanya y Cade Paguera-Athlètic Montuïri.
El Baleares juvenil aspira a ser de División de Honor
La Liga Nacional juvenil baja mañana el telón sin saber aún qué equipo será campeón. El Atlético Baleares manda la tabla con 74 puntos seguido por el Penya Arrabal a uno después de que la semana pasada los blanquiazules vencieran a los rojillos en Son Malferit. Un Baleares que visita al Palma y los de Can Valero reciben al Ferreries, ambos partidos mañana, a las 16:00 horas. El campeón volverá, ambos equipos ya han jugado en ella, a la máxima categoría nacional, la División de Honor.
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