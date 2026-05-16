El Palma Futsal se juega un tercer puesto de liga decisivo en Son Moix

La liga regular llega a su fin y lo hace con las espadas en todo lo alto. Este sábado a las 13:00 horas, en horario unificado a excepción del partido entre ElPozo Murcia y Servigroup Peñíscola, el Palma Futsal se enfrenta al Valdepeñas (LaLiga+) en uno de los duelos que definirán los cruces definitivos por el título. Los mallorquines dependen de sí mismos para cerrar el curso como terceros clasificados.

El escenario es claro: si el Palma gana, asegura el bronce liguero. Esta tercera plaza (48 puntos actualmente) es clave, ya que otorgaría la ventaja de campo en la primera ronda de los playoffs, donde el rival saldría del triple empate que mantienen ahora mismo Manzanares, Valdepeñas y Jaén con 43 puntos. Un empate o una derrota obligaría a mirar de reojo lo que hagan Jimbee Cartagena y Movistar Inter, ambos con 47 puntos, por lo que cualquier tropiezo podría penalizar excesivamente la posición final.

El equipo de Antonio Vadillo llega en un buen momento después de colgarse la plata en la final de la UEFA Futsal Champions League. Tras el bache de resultados de hace un mes, el Palma encadena una buena racha liguera con cuatro partidos sin perder. Rivillos es la única baja confirmada para el encuentro, que continúa arrastrando molestias en el aductor.

Por su parte, el Valdepeñas certificó matemáticamente su presencia en los playoffs la pasada jornada tras vencer a Inter (5-4), rompiendo así una racha de cuatro partidos sin ganar. En el partido de la primera vuelta, el Palma asaltó el Virgen de la Cabeza venciendo por 3-5, resultado que querrán repetir ante su afición. Son Moix vivirá una fiesta del fútbol sala para despedir la fase regular y empujar a los suyos hacia una victoria que garantice que los cuartos de final se decidan en casa.

Antonio Vadillo y Ernesto

Antonio Vadillo destacó la importancia del encuentro y el valor que tendría cerrar la liga regular solo detrás del Barça y el Pozo Murcia: “Último partido de liga con mucho en juego, sobre todo si somos capaces de ganar y obtener la tercera plaza en una temporada llena de dificultades. Siempre le doy importancia a esta competición porque es donde más se ve el trabajo de los equipos y donde menos influencia tiene el azar y la suerte”.

Tras el desgaste físico y emocional vivido en Pésaro, Vadillo aseguró que el equipo ya está centrado en el tramo decisivo de la temporada: “Tenemos un objetivo que es quedar terceros y volver con todas las esperanzas para los playoffs”. Considera que el equipo puede ofrecer su mejor versión competitiva en este final de temporada, ya que tiene prácticamente a toda la plantilla a su disposición: “Estamos en el mejor momento a nivel de juego, con prácticamente todos los jugadores disponibles".

Por último, el técnico pidió el apoyo de Son Moix para terminar la fase regular de la liga de la mejor manera: “Mañana a las 13:00 esperamos que Son Moix se llene porque los jugadores se merecen un buen recibimiento por todo el esfuerzo acumulado en esta temporada”.

“Es uno de los partidos más importantes”, afirmó Ernesto, jugador del Palma, consciente de la igualdad existente entre la tercera y la quinta plaza: “Estamos entre la tercera y la quinta posición y todo pasa por ganar mañana”. El ala brasileño reconoció que la mayor dificultad tras la Final Four ha sido recuperar el aspecto emocional después de perder la final europea: “Lo más importante era la recuperación mental, porque nos desgastamos mucho en la Champions. El equipo está bien, recuperado y sabemos lo importante que es lo que nos queda de temporada”.

Con la mirada puesta ya en las eliminatorias por el título, Ernesto dejó claro el objetivo del vestuario: “Ahora tenemos el último partido de liga y después los playoffs. Ojalá lleguemos a la final”.