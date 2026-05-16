El Palma Futsal golea al Valdepeñas y certifica el tercer puesto

El Illes Balears Palma Futsal cerró la fase regular de la Primera División de fútbol sala con una goleada incontestable ante el Viña Albali Valdepeñas (7-2) en Son Moix. El equipo de Antonio Vadillo necesitaba ganar para asegurar la tercera posición y el factor pista en los cuartos de final del play-off por el título, y cumplió con autoridad en una última jornada que terminó convertida en una fiesta.

El partido empezó de la peor manera para el conjunto balear. Torres adelantó al Valdepeñas en el primer minuto, aprovechando un arranque frío de los locales. Sin embargo, el Palma reaccionó de inmediato y no permitió que el golpe alterara sus planes. Charuto empató en el minuto 3 con un disparo cruzado tras un gran movimiento, y a partir de ahí el encuentro cambió por completo.

El Palma Futsal se adueñó del partido con una pegada demoledora. Lucão firmó el 2-1 en el minuto 11 y apenas un minuto después Fabinho amplió la ventaja con un potente derechazo. El Valdepeñas quedó superado por el ritmo, presión y eficacia ofensiva de los mallorquines, que todavía golpearon dos veces más antes del descanso. Lucão volvió a marcar en el minuto 18, tras aprovechar un robo y castigar la salida de Pato, y Machado hizo el 5-1 en el último minuto de la primera parte.

Partido resuelto al descanso

Con el encuentro prácticamente resuelto, el Palma administró la ventaja en la segunda mitad sin perder el control. El Valdepeñas intentó reaccionar por medio de Nicolás y Yáñez, pero Dennis volvió a responder bajo palos para impedir cualquier intento de remontada. El equipo de Vadillo mantuvo la intensidad defensiva y encontró también el sexto tanto con una acción individual de David Peña, cuyo derechazo acabó desviado por un defensor visitante hacia la portería.

El tramo final sirvió para redondear la fiesta en Son Moix. Tras un disparo al palo de Alisson Neves, Charuto firmó el 7-1 con un golazo acrobático que levantó al pabellón. Con todo decidido, Carlos Barrón tuvo minutos bajo palos en el cierre del encuentro, antes de que Jose Mario maquillara el resultado con el definitivo 7-2 en el último minuto.

La victoria permite al Illes Balears Palma Futsal cerrar la liga regular en la tercera posición y afrontar el play-off por el título con la ventaja de campo en la primera eliminatoria. Además, el equipo balear llega a la fase decisiva con unas sensaciones inmejorables y con un dato que refleja su enorme potencial ofensivo: 126 goles a favor durante la competición doméstica.

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El Palma vuelve a confirmar así su regularidad entre la élite del fútbol sala nacional. El conjunto mallorquín ha terminado cuatro de las últimas cinco ligas regulares entre los tres primeros clasificados, un dato que consolida la dimensión de un proyecto que vuelve a mirar al play-off con ambición.