Nikko Palou pone rumbo a la victoria absoluta de la XVII Setmana de Vela – Trofeu DURAN

Nikko Palou ha puesto rumbo a la victoria absoluta de la XVII Setmana de Vela – Trofeu DURAN tras firmar este sábado una jornada impecable en la clase ILCA 6. El regatista del Real Club Náutico de Palma sumó tres primeros puestos en las pruebas disputadas en la Bahía de Palma y acumula ya cinco victorias parciales en seis mangas, un registro que lo sitúa como principal candidato a levantar la copa de la regata organizada por el Club Nàutic Cala Gamba, en cuya peana figuran los nombres de todos los vencedores.

De lograrlo, Palou seguiría los pasos de su compañero de club Tim Lubat, que el año pasado se adjudicó el triunfo absoluto de la Setmana de Vela también en la clase ILCA 6.

La segunda jornada de ILCA 6, clase en la que también se pone en juego la Copa Federación, se ha disputado con viento del noroeste de entre 11 y 16 nudos. En la segunda de las tres mangas del día se produjo un role de unos 40 grados hacia poniente que el Comité de Regatas resolvió con un rápido cambio de recorrido. En la clasificación masculina, Palou mantiene el liderato por delante de sus compañeros del Real Club Náutico de Palma Carlos Zendrera y Juan Perelló, que completan el podio provisional.

En categoría femenina, Meritxell Sitges, del Club Marítimo San Antonio de la Playa, conserva la primera posición. Gabriela Morell, del Real Club Náutico de Palma, ha ascendido hoy a la segunda plaza y se sitúa a dos puntos de la líder, mientras que Francisca Puig, también del Real Club Náutico de Palma, ocupa la tercera posición a cuatro puntos.

La jornada también ha supuesto el inicio de la competición para la clase ILCA 4, que ha completado dos mangas. Xavier Coll, del Club Nàutic S’Arenal, encabeza la clasificación provisional empatado a cuatro puntos con Sergi Díaz, del Club Nàutic Ciutadella. La tercera plaza de la general es para Sofía Mora, también del Club Nàutic S’Arenal.

Por su parte, la flota de vela latina ha disputado su primera manga del fin de semana. Ventolina, patroneado por Jaume Durán, lidera la clasificación de la clase Regata, mientras que el Annika, de Miguel Rigo, encabeza la categoría de Llaüts Clàssics. La XVII Setmana de Vela – Trofeu DURAN concluirá este domingo con la última jornada de competición y la posterior ceremonia de entrega de premios