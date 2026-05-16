Molondro, presidente del Poblense: «No me asusta en absoluto el ascenso»

«Es el partido más importante que tenemos en nuestra historia, eso lo tengo claro», señaló este viernes el presidente del Poblense, Miquel Bennàssar ‘Molondro’, sobre el trascendental duelo que este domingo, a partir de las 12:00 horas y en el Municipal de sa Pobla, enfrentará al equipo mallorquín ante el histórico Numancia, correspondiente a la vuelta de la primera eliminatoria para el ascenso a la Primera RFEF. En la ida, el domingo pasado, los poblers vencieron por 0-1 en Soria.

«Está claro que sacamos un buen resultado en el partido de ida, pero esto no está hecho ni mucho menos. Enfrente tenemos a un rival muy fuerte, con historia y mucha veteranía, que nos puede dar la vuelta a la eliminatoria. En su campo hicimos un partido perfecto, se hicieron las cosas muy bien. Ahora toca hacer lo mismo en nuestro campo. No nos podemos relajar pensando que esto ya está hecho. Restan noventa minutos en los que intentaremos seguir este sueño y dar una nueva alegría a la afición», manifestó muy ilusionado el mandatario pobler.

Más de mil entradas vendidas

El club mallorquín es consciente de que necesita hacer un esfuerzo más y ha anunciado diferentes tarifas para facilitar la asistencia de sus seguidores en una cita clave. Ayer ya se habían vendido más de mil entradas, por lo que se prevé que el campo registre una de sus mejores entradas. Los socios VIP y Platino podrán acceder de manera gratuita, mientras que las localidades para abonados de Preferente y Jubilados tienen un coste de diez euros. El precio de la entrada general es de 20 euros y, además, los menores de entre 0 y 16 años entrarán gratis.

La plantilla del Poblense posa ayer con los directivos y mimebros del cuerpo técnico del club / @udpoblense

«Hago un llamamiento a todos los aficionados de sa Pobla y de Mallorca. No hay que olvidar que somos el equipo de Mallorca. Todos los jugadores que tenemos son de esta isla, un aspecto que dice mucho del buen trabajo que realizan los clubes en esta comunidad», apuntó Molondro.

«No me asusta en absoluto», aseguró el presidente del Poblense sobre un posible ascenso a la Segunda RFEF. «No le tenemos miedo. Seguiremos con nuestra política de que la mayoría de jugadores puedan ser de aquí. No tenemos ninguna deuda. El grupo se reforzaría un poco, pero, repito, con perfil de Mallorca», indicó, y añadió: «Al comenzar la temporada, mi directiva me miró raro al decir que creía que el equipo podría jugar la liguilla; y todos me dijeron: primero, la permanencia».

Por último, Molondro destacó el papel del entrenador, Óscar Troya: «Gracias a su trabajo y dedicación estamos aquí».