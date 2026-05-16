Llorenç Galmés: «El Gran Premi demuestra que el trote sigue vivo y con más fuerza que nunca en Mallorca»

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, defiende el trote como una parte importante de la identidad deportiva y cultural de la isla y el Gran Premi, que "representa uno de los días más especiales del año", como un acontecimiento que une generaciones enteras.

Mallorca respira trote con la disputa del Gran Premi Nacional. ¿Qué representa para usted?

Representa uno de los días más especiales del año para Mallorca. El Gran Premi es mucho más que una competición deportiva; es una cita profundamente ligada a nuestra identidad, a nuestras tradiciones y a la cultura popular de muchos pueblos de la isla. El trote forma parte del alma de Mallorca y el Gran Premi simboliza precisamente eso: pasión, esfuerzo, raíces y sentimiento de pertenencia. Además, es un acontecimiento que une generaciones enteras. Hay familias que llevan toda la vida vinculadas al trote y que viven este día con una emoción muy difícil de explicar. Como presidente del Consell de Mallorca, es un orgullo poder apoyar y acompañar a un sector que mantiene viva una tradición tan emblemática. Además, seguimos mejorando cada edición con nuevas iniciativas como la creación de un gran trofeo institucional y conmemorativo que recogerá para siempre el nombre de todos los ganadores del Gran Premi Nacional y que quedará expuesto de forma permanente en Son Pardo como parte del patrimonio del trote mallorquín.

Es la edición número 93 de esta competición tan arraigada en la isla y que es una de las más longevas de España. ¿Qué supone esta continuidad?

Supone la demostración de que el trote sigue muy vivo en Mallorca. Llegar a una 93ª edición no es casualidad; detrás hay décadas de esfuerzo, de compromiso y de muchísima gente que ha trabajado para conservar esta tradición generación tras generación. El Gran Premi forma parte ya de la historia colectiva de Mallorca. Ha sobrevivido al paso del tiempo porque el trote no es una moda pasajera, sino una parte importante de nuestra identidad deportiva y cultural. Y creo que eso también nos obliga, como instituciones, a estar a la altura y garantizar su futuro. Por eso, desde el Consell de Mallorca estamos haciendo una apuesta decidida para devolver al trote el reconocimiento y el apoyo que merece, con más inversión que nunca y con mejoras importantes en las instalaciones y en la promoción del sector.

«Que países con tanta tradición hípica miren hacia Mallorca demuestra el prestigio que tiene nuestro Gran Premi»

Países con gran tradición de trote como Francia o Suecia, entre otros, también tienen los ojos puestos en este Gran Premi Nacional. ¿Es un gran incentivo para la promoción de la imagen de Mallorca en el exterior?

Sin duda. Que países con tanta tradición hípica miren hacia Mallorca demuestra el prestigio que tiene nuestro Gran Premi y el nivel del trote mallorquín. Y eso es muy positivo para proyectar la imagen de la isla en el exterior. Además, encaja perfectamente con el modelo turístico que estamos impulsando desde el Consell de Mallorca: una Mallorca auténtica, vinculada a su cultura, a sus tradiciones y a experiencias que van más allá del sol y playa. El trote representa precisamente esa Mallorca genuina que muchos visitantes valoran cada vez más. El Gran Premi nos permite mostrar una imagen de Mallorca ligada al deporte, al mundo rural, al caballo y a nuestras raíces. Y eso también contribuye a diversificar la oferta turística y a reforzar una imagen de calidad y autenticidad de nuestra isla.

El Consell está volcado con el trote, ¿qué medidas han tomado para que se proteja y promocione este deporte?

Desde el inicio de esta legislatura teníamos muy claro que había que recuperar el impulso y el reconocimiento institucional hacia el trote. Y lo hemos demostrado con hechos. Este año el Instituto Hípico de Mallorca contará con un presupuesto récord de 5,6 millones de euros, el más alto de su historia, lo que supone un incremento del 37% en solo dos años. Además, hemos aumentado las aportaciones tanto a la Federación Balear de Trote como a la Federación Hípica de las Illes Balears para ampliar carreras, mejorar la actividad deportiva y reforzar el sector. También estamos impulsando inversiones muy importantes en las instalaciones. Este año acometeremos la reforma integral de la pista de Son Pardo, además de renovar la iluminación y la megafonía, unas mejoras muy necesarias después de demasiados años sin modernizar los hipódromos de Mallorca. Y, además, hemos apostado por dar más visibilidad al trote durante todo el año, con más carreras Premium, más actividades y una programación que ayude a acercar este deporte a nuevos públicos y especialmente a los jóvenes. De hecho, solo en el 2025 hemos acercado el mundo del trote a más de 1.000 personas con el programa de visitas guiadas al Hipódromo Son Pardo y actividades deportivas, una iniciativa novedosa que hemos impulsado en esta legislatura.

«El Instituto Hípico contará este año con un presupuesto récord de 5,6 millones de euros»

¿Qué gran diferencia existe entre este Gran Premi de Mallorca respecto a otras competiciones que se celebran en la isla durante el año?

El Gran Premi tiene algo único: la emoción y el simbolismo que lo rodean. No es una carrera más. Es la gran cita del trote mallorquín y el momento que todo el sector espera durante años. Hay que tener en cuenta que detrás de cada caballo que participa hay muchísimo trabajo y mucho tiempo de preparación. Desde que nace un caballo hasta que está listo para competir en el Gran Premi pasan alrededor de cuatro años. Y de los cerca de 300 caballos que nacen cada año en Mallorca, solo unos pocos llegan a disputar esta carrera. Eso hace que el Gran Premi tenga una carga emocional muy especial para propietarios, criadores, entrenadores y conductores. Es la culminación de años de esfuerzo, sacrificio y pasión. Y esa emoción también se transmite a la afición y al ambiente que se vive en Son Pardo. Pero queremos que ese espíritu se prolongue todo el fin de semana. Por eso hemos organizado un amplio programa de actividades deportivas y lúdicas que van desde exposiciones hasta las carreras a lo largo de toda la jornada. Porque el gran reto no es solo llenar Son Pardo un día señalado, sino conseguir que la afición siga creciendo y que el trote continúe formando parte de la vida social y deportiva de Mallorca.

Personalmente, ¿qué es lo que más le gusta del Gran Premi?

La emoción de la carrera, el orgullo de nuestro deporte más emblemático y el ambiente festivo. Para entender lo que se siente el día del Gran Premi hay que vivirlo. Ver Son Pardo lleno de familias, aficionados y gente de todas las edades disfrutando juntos de una tradición tan arraigada es algo muy especial. También me emociona mucho ver la ilusión de toda la gente del sector. Porque detrás del Gran Premi hay historias de esfuerzo y de sacrificio de muchísimos años. Y cuando llega el momento de la carrera, se mezclan los nervios, la emoción y el orgullo de ver recompensado todo ese trabajo. Y si hay algo que me gusta especialmente es comprobar cómo el trote sigue despertando pasión en Mallorca. Desde el Consell de Mallorca vamos a seguir apoyando al sector, porque es mucho más que deporte. Por último, quiero animar a todos los mallorquines y mallorquinas que vengan el domingo a disfrutar y a vivir la emoción del Gran Premi.