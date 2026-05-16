Joan Mir suelta la bomba: "En Jerez decidí no continuar con Honda"

La suerte no sonrió a Joan Mir en la carrera al 'sprint' en Montmeló. El mallorquín, piloto del Honda HRC Castrol, duró 15 segundos en carrera, los 15 que Brad Binder tardó en irse al suelo en la curva 1 y arrollarle, con muy mala suerte, en el proceso. Pese a todo, el '36' de la categoría se siente optimista, puesto que el ritmo de la RC213V es bueno.

La jornada empezaba bien para él, dominando el último entrenamiento libre del fin de semana. "Ha sido un día, en cuanto a rendimiento, positivo. En la FP2, en cuanto a ritmo, hemos dado un pasito adelante. Me he encontrado muy bien y creo que, si no hubiera pasado nada, me hubiera podido disputar la carrera con el grupillo", valoraba Mir ante la prensa presente en el Circuit de Barcelona-Catalunya, entre la que se encontraba SPORT.

Partirá décimo en la carrera de mañana el campeón del mundo de MotoGP de 2020, como lo hizo este sábado. Es consciente que salir en la parte media de la parrilla no contribuye a llamar a la buena suerte. "Salir el 10, pues pueden pasar estas cosas. Si hubiera salido el quinto no me hubiera pasado. Pero sales el 10, por la parte de fuera, aquí en Montmeló en la curva 1, siempre pasa algo, porque llegamos muy rápido. Con las MotoGP y con los alerones también hay mucha turbulencia", apuntaba.

Pero de todo lo malo se puede sacar algo bueno. "Somos rápidos, que a mí eso es lo que me quitaría el sueño", aseguraba.

¿Trackhouse... o Gresini Racing?

En los últimos Grandes Premios, el futuro de Mir ha sido una incógnita. "Sí que hay novedades sobre mi futuro, pero aún no hay nada hecho. Creo que todo progresa adecuadamente. Está más cerca de que siga dando guerra en MotoGP", expresó ante los medios presentes en Le Mans.

Joan Mir y Brad Binder tras la caída en la curva 1 de Montmeló / Dani Barbeito

Su continuidad en Honda quedaba en el aire tras salir a la luz noticias que apuntaban que Fabio Quartararo y David Alonso serán los próximos pilotos oficiales de la fábrica nipona. Se le relacionó con el Trackhouse de Aprilia. Y en las últimas horas, con el Gresini Racing de Ducati. "De eso no puedo decir nada, como entenderás, pero sí que puedo decir que después de Jerez decidí no continuar en Honda. Y eso sí que es cierto, que no voy a seguir allí", sentenciaba.

"En Jerez no tenía ninguna noticia por parte del 'management' de Honda de hacia dónde iría. Y lo que está claro es que no creo que me merezco eso. Entonces eso me hizo cambiar de opinión y decidir que no quería continuar aquí. Y luego lo otro ya se verá", sentenció.