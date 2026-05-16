Atlético Baleares y Poblense buscan sellar su pase a la final por el ascenso

Atlético Baleares y Poblense buscan sellar este domingo, ambos a partir de las 12:00 horas y como locales, su pase a la final por el ascenso a Primera RFEF. Los dos equipos mallorquines cuentan con la ventaja de que en caso de empate en la eliminatoria (tras prórroga) pasarán de ronda al haber tenido mejor clasificación al final de la Liga regular.

El once balearico, que venció por 0-3 en el campo de Coruxo, espera que este encuentro de vuelta sea un trámite. “Ganar el partido es el único pensamiento que debemos tener”, señaló este viernes, en la rueda de prensa previa al partido, el técnico blanquiazul, Luis Blanco, que agregó: “Apostaremos por el equipo que creamos que sea más conveniente para ganar”.

“Sabemos de la dificultad del partido”, añadió Blanco, que no quiere confianzas en su equipo porque “se decide pasar a una final de play-off y hay que estar con todos los sentidos puestos”.

Más complicado parece el encuentro para el Poblense, que ganó por 0-1 en Soria y recibe a un Numancia que a principio de Liga era claro aspirante a pelear incluso por el ascenso directo en su grupo y que acabó metiéndose en los play-offs al clasificarse cuarto.

“Tenemos la oportunidad de pasar a la fase final para poder ascender a la Primera RFEF y es un partido para jugar con fútbol, con cabeza, con pasión, con el corazón y con la ayuda de toda la isla”, explicó Óscar Troya, entrenador del Poblense, que añadió: “Respetamos mucho al rival, pero no nos acordamos del partido de ida y lo que vamos es a jugar, es un partido a ganar”.

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Se espera una buena entrada en el Municipal de sa Pobla, ya que el pasado jueves se habían vendido más de mil entradas.