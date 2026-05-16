Àlex Márquez domina con autoridad ante un aguerrido Acosta

Ha sido, y eso es digno, muy digno, de destacar la carrera al 'sprint' más apretada de la historia. Ha sido una carrera divertida, más al final que al inicio, donde los dos primeros, el catalán Àlex Márquez (Ducati) y el murciano Pedro Acosta (KTM), han cruzado la meta pegaditos, tan pegaditos que solo les han separado 41 milésimas de segundo. El 'Pistolero', que ya ganó, el pasado año, en el Circuit Barcelona-Catalunya a lo grande, es decir, el domingo, partía hoy desde la segunda plaza de la parrilla pues la 'pole position' (1.38.0687 minutos) fue para el 'tiburón de Mazarrón'.

Acosta salió disparado desde la primera plaza de la parrilla y tras él salió, casi a la misma velocidad, el 'hermanísimo'. Johann Zarco (Honda), que partía desde el centro de la segunda fila, también hizo una salida prodigiosa y, junto a Raúl Fernández (Aprilia), Jorge Martín (Aprilia), que acabaría en el suelo en la tercera vuelta de las 12 que tenía la 'sprint' y Fabio Di Giannantonio (Ducati), fueron los que más trataron de inquietar al pequeño de los Márquez, que, desde la cuarta vuelta, en la curva uno, es decir, a final de la inmensa recta de Montmeló, fulminó a la KTM de Acosta.

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Y así discurrieron las otras ocho vueltas, con Àlex Márquez marcando el ritmo y todos los demás detrás suyo, sin apenas inquietarle. "Puede, sí, que me precipitase a la hora de tomar la cabeza de carrera, pues eso, tal vez, me hizo desgastar, antes de hora, mi neumático delantero, así que será mejor que le demos alguna vuelta más al tema de cara a la carrera de mañana", comentó el ganador. Y, sí, sin duda, ese desgaste precipitado hizo, o facilitó, que Acosta, tremendo en sus ansias de brillar en MotoGP aunque aún no ha ganado un GP en la categoría reina, se le acercase peligrosamente en el último giro, aunque nunca tuvo oportunidad de meterle rueda a Àlex, que cruzó al meta algunos centímetros, solo algunos centímetros, por delante del 'tiburón'.

"Al final he sufrido con el neumático delantero porque, tal vez, le he exigido mucho al inicio", comenta Àlex Márquez, ganador de la 'sprint' más apretada de la historia, pues cruzó la meta solo 41 milésimas de segundo antes que Acosta.

"He sufrido, sí, pero, al final, he logrado otra victoria ante nuestra afición, ante mi gente y eso siempre es agradable, no solo para mí y mi equipo, sino para la gente que nos sigue y nos ofrece su apoyo", selañó Àlex, que aseguró que, en la última vuelta, con Acosta pegadito a él, "no fue fácil, no, mantener la concentración, aunque empezamos a estar acostumbrados a superar esos momentos de tensión".

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Mientras 'Martinator', segundo del Mundial de pilotos, perdía el control, él solito, de su Aprilia (cuarta caída en dos días, después de lograr el doblete en Le Mans, tremenda contradicción) y, por tanto, acababa el sábado sin puntos, su compañero Marco Bezzecchi y líder del campeonato, solo podía sumar un punto más (buen resultado para el sueño imposible de Marc Márquez) al acabar en novena posición, después de una carrera en la que, en ningún momento, estuvo cerca del podio celebrado, al final, por el 'Pistolero', el 'tiburón' y 'Digga'.

"Tenemos que estar muy contentos y felices, muy felices, pues, aunque no poseemos el empuje de las Ducati, hemos estado peleando con ellas hasta el final y conquistado una excelente segunda plaza", comentó Acosta, con toda la razón del mundo, completando, de momento, un extraordinario sábado con 'pole', cosa que no conseguía desde Japón-2024, y esta 'plata' que sabe a oro.

[Próxima carrera]

Carrera al 'sprint': 1. Àlex Márquez (Ducati), 20 minutos 02.258 segundos; 2. Pedro Acosta (KTM), a 0.041 segundos; 3. Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 0.457 segundos; 4.Raúl Fernández (Aprilia), a 2.928 segundos y 5. Johann Zarco (Honda), a 4.764 segundos.

Mundial de pilotos: 1. Marco BEZZECCHI (Italia), 129 puntos; 2. Jorge MARTÍN (España), 127; 3. Pedro ACOSTA (España), 92; 4. Fabio DI GIANNANTONIO (Italia), 91 y 7. Marc MÁRQUEZ (España), 67.