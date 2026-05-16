La afición del Mallorca confía en la salvación: "Tenemos que ser optimistas, aquí siempre lo hemos pasado mal”

Optimismo y sufrimiento a partes iguales. Los aficionados bermellones acudieron este viernes al Estadi Mallorca Son Moix en una iniciativa llevada a cabo por el club para enviar mensajes de ánimo a los jugadores de cara a la final de este domingo ante el Levante. “Tenemos que ser optimistas, aquí siempre lo hemos pasado mal. Estar en Primera División es un premio y tenemos que luchar para disfrutar más tiempo de este premio”, afrimó Carlos en declaraciones a Diario de Mallorca.

Con una sensación generalizada de nerviosismo, la palabra más repetida de los aficionados era “sufrir”, aunque muchos de ellos, como es el caso de Edu, la identifican con el ADN bermellón: “Los que llevamos bastante tiempo apoyando al Mallorca hemos sufrido ascensos y descensos y estamos bastante curtidos en este aspecto. Esta temporada no esperábamos este desenlace, pero somos mallorquinistas y nos gusta sufrir hasta el final”. Lo que sí que espera y desea cada uno de los seguidores del conjunto bermellón es que se puedan sentir “orgullosos de ellos” y, tal y como declaraba Edu a Diario de Mallorca: “Que salgan desde el primer minuto a morder, que luchen y, se pierda o se gane, que la afición vea que el equipo le ha puesto ganas”.

Iván, socio del club bermellón, enviando un mensaje de ánimo a los jugadores mallorquinistas / Sergi Amorós

Aunque el optimismo reinaba en el Estadi Mallorca Son Moix, las cábalas para conseguir la permanencia estaban presentes. “Al menos tenemos que ganar uno y empatar el otro”, aseguraba Antonio, quien señalaba que la clave para este domingo será “jugar por las bandas”. También fijaba sus esperanzas en Muriqi, de quien decía que “tiene dos objetivos: salvar al Mallorca y superar a Mbappé para ser pichichi de La Liga”.

Los más jóvenes que se acercaban a animar al equipo este viernes por la tarde al Estadi Mallorca Son Moix, como era el caso de Iván, expresaban que “es una de las temporadas más difíciles que recuerdo y la salvación está en unos puntos muy altos”, pero como gran parte de la parroquia bermellona, concluía afirmando que “con la plantilla que tenemos estoy seguro que nos vamos a salvar” y apelaba al sentimiento mallorquinista: “El Mallorca es mucho más que un equipo, es el sentimiento de una isla y hay que luchar por la permanencia”. Es por ello que los jugadores mallorquinistas no estarán solos este domingo en Valencia, ya que más de 500 aficionados se desplazarán para ver, animar y luchar con el Mallorca por la salvación.