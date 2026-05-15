El Xelska Illes Balears busca su novena final consecutiva de la Liga Iberdrola

El Xelska Illes Balears afronta este fin de semana una cita decisiva en Valencia, donde disputará la segunda y última jornada de la fase regular de la Liga Iberdrola de Gimnasia artística femenina. El conjunto del Coll d’en Rabassa buscará asegurar su presencia en la final de la máxima categoría nacional y alcanzar así su novena presencia consecutiva en la lucha por el título.

El equipo dirigido por Pedro Mir llega a esta jornada con confianza y con una convocatoria de garantías para pelear por el objetivo. El técnico podrá contar con las internacionales Ana Martín, Claudia Torrent, Xica Cancela, Luana Roda, Mischa Marchena y Giulia Santinato, además de Naia Arambalza, Sandra Schiau y Ariadna Pastor.

El Xelska confía en completar una buena actuación colectiva que le permita certificar el pase a la final de la Liga Iberdrola de Primera División, prevista para el próximo mes de junio en Pamplona.

La jornada en Valencia tendrá, además, una importante presencia mallorquina. También competirán el C.G. Palma, que mantiene opciones de clasificarse para la final de Primera División, y el CG Es Pla, que buscará el ascenso directo a la máxima categoría. Un logro que, en caso de producirse, supondría un hito histórico para la gimnasia balear.

La presencia de los tres equipos mallorquines en esta fase decisiva confirma el buen momento de la gimnasia artística en las islas y el trabajo desarrollado en los últimos años desde el CTEIB, a través del Programa de Tecnificación de la Fundació per a l’Esport Balear.