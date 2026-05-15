El Rutómetro de Fernando Gilet: El Blockhau hace su selección

El Blockhaus se encuentra en pleno corazón de la Maiella en los Abruzzos. Un terreno propicio tanto para las emboscadas de los más aventureros como para el intento de defensa de posiciones de los más conservadores. Construido por las tropas austriacas para combatir el bandolerismo de la época, de ahí su denominación germánica, sorprende al hallarse en tierra italiana.

Era el primer test serio en la alta montaña, aún sin concluir la primera semana de carrera. Cuando las piernas todavía no conocen el verdadero alcance de su estado. Una etapa de selección.

Encontrar recorridos de doscientos cuarenta y cuatro kilómetros y cuatro mil seiscientos metros de desnivel se hace extraño en el ciclismo moderno. Son cifras que evocan tiempos pretéritos cuando los ciclistas eran inventados como superhombres, capaces de superar lo que la razón invita a negar por imposible.

El ciclista actual ha perfeccionado la estética de la fuerza bruta. Sus figuras apolíneas, espigadas y de apariencia frágil, escuálida, esconden un depósito inacabable de energía. Son la versión depurada del superhombre.

La jornada maratoniana era propicia para desfallecimientos, para ver la caída de minutadas a los más perjudicados. Un día para sucumbir o para comenzar a afianzar la conquista del éxito.

Y así sucedió. Vingegaard, que está en Italia para ganar antes de intentar la reconquista del Tour de Francia, ejerció de capo demostrando ser el más fuerte, por el momento. Ganaba y conocía a quienes serán sus rivales, y para nuestro pesar, Enric Mas no está entre ellos.

El mallorquín volvió a perder todas sus aspiraciones en las duras rampas de un coloso. El Blockhaus hizo de Tourmalet en 2019 o de Hautacam en 2025. Clasificado a más de nueve minutos del líder provisional y a seis de Vingegaard, a falta de la contrarreloj, todo parece indicar que las opciones realistas para Mas volverán a reducirse en la lucha por una victoria de etapa, una vez comprobada la fortaleza de Vingegaard, Gall, Pellizzari o del recuperado Hindley. No lo tendrá fácil, algún compañero de equipo aparentó tener más piernas para intentarlo con éxito.

El BlockhauS hizo su selección, sin embargo, confiemos que nos quede mucho Giro por delante.