Vela
Nikko Palou y Meritxell Sitgeslideran la Setmana de la Vela-Trofeu Duran en la clase ILCA6
La XVII Setmana de Vela-Trofeu Duran se ha reanudado este viernes con la disputa de las tres primeras mangas de la clase ILCA 6 en la Bahía de Palma. Nikko Palou, del Real Club Náutico de Palma, lidera la clasificación provisional masculina con seis puntos, mientras que Meritxell Sitges, del Club Marítimo San Antonio de la Playa, ocupa la primera posición en categoría femenina con cinco.
La jornada se ha desarrollado bajo cielo encapotado y con viento de componente norte que, por momentos, ha alcanzado intensidades de hasta 21 nudos.
En categoría masculina, el podio provisional está íntegramente ocupado por regatistas del Real Club Náutico de Palma. Tras Palou, la segunda posición corresponde a Carlos Zendrera, con siete puntos, mientras que Juan Perelló es tercero.
En categoría femenina, tras Sitges se sitúan Marina Garau, del Club Nàutic S’Arenal, con ocho puntos, y Gabriela Morell, del Real Club Náutico de Palma, con once.
La flota de ILCA 6 reúne este fin de semana a 62 embarcaciones, con 41 participantes en categoría masculina y 21 en femenina. La XVII Setmana de Vela–Trofeu Duran pone en juego también la Copa Federación balear.
La regata, organizada por el Club Nàutic Cala Gamba, largó amarras el pasado fin de semana con la competición de la clase Optimist, cuyo vencedor, Bruno Nueschen (Club Nàutic S’Arenal), parte además como uno de los aspirantes a la victoria absoluta de la Setmana de la Vela gracias a sus buenos resultados parciales, cuatro primero y un quinto.
El programa continuará este sábado con la incorporación de las flotas de ILCA 4 y de vela latina, que se sumarán a la competición en la Bahía de Palma.
- Fin de la tregua en Mallorca: una masa de aire polar dejará lluvias, tormentas y frío en la isla
- Un miembro del jurado popular abandona el juicio por las malas condiciones de su hotel en Palma
- Calvià compró por 1,2 millones de euros un hostal de Peguera a una sociedad vinculada a un exconcejal del PP
- Una noche cuesta hasta 2.500 euros: el nuevo hotel de lujo de Mallorca busca personal
- Nacho Duato: “Que una presidenta tan maravillosa como la de México tenga que soportar las estupideces de Ayuso… ¡me muero de vergüenza!”
- Tomás Ripoll, cardiólogo en Son Llàtzer: «La mayoría de afectados por la enfermedad de Andrade son mallorquines de origen»
- Un vertido de hormigón en las obras del edificio de 31 de Desembre de Gaspar Bennazar invade parte de la acera
- La Gelateria Ca'n Miquel inaugura el verano en Palma: 'Quedan pocos establecimientos antiguos en Mallorca que hagan helados artesanales