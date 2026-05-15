Mbappé, un problema real: "La prioridad de Kylian es él mismo y eso en el Madrid no se tolera"

Kylian Mbappé anunció su fichaje por el Real Madrid el 3 de junio de 2024, solo dos días más tarde de que los de Ancelotti conquistasen la Champions en Wembley tras ganar al Borussia Dortmund con goles de Carvajal y Vinícius. Llegaba al Santiago Bernabéu "para ganar títulos". Hoy, casi dos años después, lo único reseñable que ha conseguido el delantero francés es sacarse el carnet de conducir. A sus 27 años el señalado por muchos como mejor futbolista del planeta nunca ha ganado la Champions ni el Balón de oro. Y lo que es peor, desde que llegó el Madrid no ha ganado títulos, más allá de los derivados de los títulos del curso previo como la Supercopa de Europa y la Intercontinental. El Real Madrid de Mbappé encajó 15 derrotas en su primera temporada y suma 12 en esta segunda.

La llegada del francés ha operado el efecto contrario al esperado. En lugar de instalar al Real Madrid en la excelencia le ha empujado al caos. Su incompatibilidad futbolística con Vinícius está en boca de todos. El Periódico de Catalunya ha conversado con los corresponsales extranjeros que cubren habitualmente la información del Real Madrid para intentar descifrar, desde su visión poliédrica, lo que está ocurriendo con el francés.

Incompatibilidad con Vinícius

El inglés Sid Lowe, corresponsal del diario The Guardian en España desde hace años, sostiene que "Mbappé y Vinícius deberían ser compatibles. Pero se aprecia que a los dos les gusta ocupar espacios parecidos y además a los dos les gusta desengancharse de la estructura colectiva para buscar el espacio. Nos queda la sensación de que algo no termina de cuajar entre ambos, y no hablo de que no sean amigos ni nada por el estilo. Pero creo que con una estructura y una cultura de juego a su alrededor puedan jugar juntos. Y sumemos la frustración por la caída del proyecto de Xabi Alonso, que venía a imponer un sistema que habría logrado el equilibrio entre los dos". El chileno Javier Cáceres, redactor del diario alemán Süddeutsche Zeitung, apunta que "sería injusto decir que el París Saint-Germain gana porque se fue Kylian, pero la realidad es que vino a Madrid a ganar la Champions y en dos años no ha ganado nada, siendo un tipo que condiciona el juego. Hay una cosa que creo que se infravalora: en España se defiende muy bien. Hay una idea de trabajo colectivo defensivo más desarrollada y eso le perjudica. Vinícius no juega en su contra, pero le complica porque quiere jugar en la misma zona y se roban metros el uno al otro".

El brasileño Fernando Kallas informa para Reuters desde Madrid y tiene una opinión sobre esta incompatibilidad: "Mbappé y Vinícius son jugadores que comenzaron sus carreras con características muy parecidas. Eran extremos de alta velocidad y de alguna manera cohabitan en la misma zona por lo que sienten que su zona está siendo invadida. Aunque su conexión ha mejorado, todavía no llega a ser ni un 10% de la que tuvo Vinícius con Benzema o con Bellingham. Creo que ha mejorado el segundo año, ¿y por qué no van a mejorar más en el tercero?". El italiano Filippo Ricci, un clásico en Madrid desde las páginas de la Gazzetta dello Sport, no es tan optimista: "Lo que hemos vivido en estos dos años de convivencia nos hace pensar que son incompatibles. No solo se pisan los pies, tampoco se combinan. Si tengo que ser sincero, empiezo a pensar que lo son. Me parece que hay poco feeling técnico, táctico y mental. Aquí hemos visto nueve años a Benzema y Cristiano Ronaldo formar una pareja maravillosa con el francés sacrificándose. Y cuando se fue Ronaldo, Karim se transformó en otro. Fuimos testigos de una gran pareja y estos dos no empatizan igual".

¿Mejor plantilla y peor equipo?

La mala digestión por parte del Real Madrid de la llegada de Mbappé ha llegado a cuestionar si su fichaje mejora al equipo e incluso a la plantilla. Cáceres no tiene dudas: "La llegada de Kylian hace mejor plantilla al Real Madrid, incrementa el negocio, incrementa la facturación y estratégicamente es un fichaje incontestable. ¿Hace mejor equipo al Madrid? De momento, no. Y es sorprendente porque es jugador que no logrado encajar en los equipos y eso delata que algo falla. Desde Francia avisaban que no hacía equipo. El famoso vídeo de Luis Enrique sobre Michael Jordan y su falta de compromiso sobre la presión le va a perseguir. Además, Mbappé se va del PSG y ganan la Champions. Aunque cargarle esa responsabilidad es injusto porque también se fueron Messi y Neymar y dieron la oportunidad de desarrollar una idea a Luis Enrique". Sid también recuerda el episodio de Luis Enrique y Michael Jordan: "¡Ni Mbappé es Michael Jordan, ni este Real Madrid son aquellos Bulls! Cualquier plantilla del mundo es mejor con Mbappé, pero cuando llegó él se fue gente como Kroos, Joselu o Nacho. Y además llega después de que el Madrid gane la Champions. Nos equivocamos al señalar como problema a Mbappé porque el problema es que no hay estructura, no hay intensidad, no hay identidad, no hay centro de campo... Y eso no es culpa de Mbappé, que lleva muchos goles y por momentos han jugado bien. La cosa iba más o menos bien con Xabi Alonso y teníamos la sensación de que iba a acabar funcionando".

Filippo es más pragmático: "El Real Madrid con Mbappé tiene claramente mejor plantilla, pero los resultados dicen que ha sido peor equipo. Se fue Kroos y se pasó de dos a quince derrotas con Ancelotti. Y este año ya vamos por doce... Mbappé es un fichaje espectacular, pero juega de manera bastante egoísta y hay que construir el equipo a su alrededor. Por esto si yo fuera Vinícius me iría del Real Madrid porque ya sabe que el centro del proyecto es Mbappé. No se puede cuestionar su fichaje, pero no hay un centro del campo cualificado para que Mbappé se sienta bien, reciba balones y no tenga que defender. Aquí hemos visto jugar a Modric, Casemiro y Kross, mediocampo de la categoría del Xavi, Busquets e Iniesta. Hoy no sabemos quién juega y a qué juegan. La única certeza es Tchouameni porque a Bellingham no sabemos dónde meterle". El brasileño Fernando Kallas es igual de concluyente respecto a la involución del equipo: "Parece imposible rechazar la idea de que el Madrid tiene mejor plantilla si ficha a uno de los mejores jugadores del mundo como Mbappé. Pero es claramente peor equipo porque además de perder a Kroos y Modric, en defensa se ha hecho mayor y los fichajes no han sido afortunados. Mastantuono no ha salido bien, Endrick ha sido cedido, Rodrygo se lesionó... ¿Y qué es Arda: centrocampista, mediapunta, jugador de banda? Puede ser mejor plantilla, pero no mejor equipo".

Desapego de la afición con Mbappé

Precisamente Fernando arranca con la última cuestión que subyace en este ambiente enrarecido. ¿A qué se debe la desafección de la afición blanca con Mbappé? Kallas habla abiertamente de la falta de carisma del francés: "Es un jugador muy inteligente que tiene una retórica extraordinaria y que habla y comunica muy bien. Pero no tengo claro que sea carismático. Parece demasiado frío y calculador, es un jugador distante para la afición. El carisma lo tienes o no lo tienes... Vinícius lo tiene, para bien o para mal no deja a nadie indiferente. Cristiano, Neymar, Griezmann, Lamine... Todos lo tienen. Y quizás Mbappé no lo tenga". El 'alemán' Cáceres añade otro aspecto: "La gente tiene memoria y no olvida que dijo no al Real Madrid en su día. Y este es un club que para bien o para mal, en ciertos momentos peca de soberbia. Así que o ganas mucho y rápido o la gente te lo recordará. Además, emocionalmente no ha generado el apego que se esperaba. De hecho es un tipo que muestra detalles que denotan que no se siente libre".

Lowe apunta que "la afición del Madrid no olvida que sin él se ganaban Champions y con él no se ganan. Aunque sea injusto se tiene la sensación de que Kylian no se rompe los huevos por el equipo, que no suda la camiseta, no presiona... E insisto que creo es injusto, pero si yo fuera aficionado del Madrid estaría frustrado con Mbappé. Pero no olvidemos que la gran pitada de este año fue a Vinícius, Valverde y Bellingham. No hay apego con Kylian porque la afición del Madrid valora más la casta, el coraje y todas esas cosas que para mí son un tópico". Cierra la conversación Ricci que concluye que "es una cuestión difícil porque la afición de Madrid es muy peculiar. Veo a Mbappé como una persona extremadamente fría, centrada en su proyecto y esto al madridista no le gusta. Mbappé, que es inteligente y vino hablando un castellano perfecto, parece un robocop que no conecta con la grada. Y no ayudan sus viajes a Francia, las filtraciones a la prensa francesa, lo de la rodilla, el desmentido... La prioridad de Kylian es él mismo y eso en el Madrid no se tolera. Kroos era la frialdad máxima y no iba ni a las cenas, pero el madridista estaba enamorado de él porque estaba totalmente comprometido con el proyecto. Bale empezó a no gustar cuando mostró aquella pancarta con el Madrid como tercera prioridad. Si no te casas con el madridismo, no puedes triunfar. Y Mbappé no se casa con nadie. Es un jugador espectacular, pero en el Madrid no es suficiente con ser espectacular. Han triunfado jugadores con menos gol y menos clase que él, pero que estaban más comprometidos".