Trote
Gran Premi Nacional 2026 | Todo lo que debes saber de la gran cita del trote en Mallorca
El domingo se celebrará la edición número 93 del ‘Gran Premi’ donde destacan como favoritos Nike de Font y Nico de Font
La gran clásica de los 3 años del trote balear se disputará a las 18 horas
El ‘Gran Premi Nacional’, la prueba de mayor prestigio del calendario balear de carreras al trote, llegará este domingo a su edición número 93. Coincidirá con la prueba de mayor reclamo de las 20 que se disputarán a lo largo del maratoniano programa de carreras de este sábado y domingo en el Hipòdrom Son Pardo en la Gran Diada Hípica.
La clásica de las clásicas, la prueba de mayor protagonismo para ejemplares de 3 años, significa «el gran orgullo para el trote balear», como destacó el pasado miércoles en la presentación del ‘Gran Premi’ el presidente de la Federació Balear de Trot, Juan Antonio Rosselló.
Palmarés del Gran Premi Nacional desde 1934 hasta 2025Palmarés del Gran Premi Nacional desde 1934 hasta 2025
Unas palabras de gran aliento de Rosselló para una prueba que es «la gran cita de nuestro calendario y la prueba mas querida y emblemática del trot balear. Este evento es mucho mas que una carrera, es una historia construida durante décadas con esfuerzo y estima».
Todos los participantes en la 93ª edición del Gran Premi NacionalTodos los participantes en la 93ª edición del Gran Premi Nacional
En este mismo evento, el presidente de la FBT presentó el nuevo diseño del premio al ganador, manifestando que «simboliza la memoria y la grandeza de esta carrera, la creación de un trofeo fijo, obra de Anatoli Nesmanov, que representa a los ganadores de esta prueba, en un homenaje a las personas, caballos y equipos que han dejado huella en este ‘Gran Premi’».
Programa de carreras del sábado, 16 de mayo, en Son PardoPrograma de carreras del sábado, 16 de mayo, en Son Pardo
Juan Antonio Rosselló manifestó su deseo de que «esta prueba continúe siendo, durante muchos años más, una gran fiesta para todos y un orgullo para el trote balear».
Por su parte, Pedro Bestard, conseller de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, anunció que «el Gran Premi es la fecha más importante del calendario, una jornada que se vive con pasión, ganas e ilusión».
Programa de carreras del domingo, 17 de mayo, en Son PardoPrograma de carreras del domingo, 17 de mayo, en Son Pardo
Entre los principales favoritos de esta casi centenaria carrera que se disputará este domingo en el Hipòdrom Son Pardo, y que será retransmitida en directo por el canal autonómico de IB3 Televisió a partir de las 17:50 horas, sobresalen Nike de Font, con Toni Valls, y Nico de Font, con Xisco Bennàsar. Dos rivales que forman junto a Nomurita Mar, con Guillem Andreu un trío de enormes garantías.
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