Boscana, presidente del Fibwi Mallorca: "El objetivo era salvarnos"

Pasada una semana desde la última jornada de liga en la que el Fibwi Mallorca certificó su salvación, es tiempo de valorar un año tremendamente exigente para el club. Lo han hecho Guillem Boscana, presidente de la entidad, y Martí Josep Vives, director deportivo, en una extensa rueda de prensa en la que han analizado y valorado este año de regreso a la categoría.

Tras hablar el presidente sobre cómo vivió la semana previa al derbi, Guillem Boscana ha señalado: “No ha sido una temporada brillante, evidentemente. Hay dos cosas tan opuestas que hacen que no puedas decir ‘mira, la primera vuelta ha sido de 10 y la otra de cero y hemos sacado un cinco y hemos aprobado’".

"El objetivo era salvarnos y lo dijimos al inicio. Lo dijo Pablo Cano y también Pablo García”, ha señalado el presidente. Guillem Boscana ha subrayado: “Esta Primera FEB ahora mismo es una competición que nos cuesta muchísimo. Vamos a sufrir y el que no lo asuma….Si damos todo lo que podemos, buscamos dinero bajo las piedras y no podemos subir el nivel, o lo aceptamos o lo dejamos y nos vamos a casa, pero las fuerzas y la ilusión se mantiene y tenemos que seguir adelante”. Pese a los problemas, ha afirmado: “Estoy contento porque se ha logrado el objetivo. No estoy súper feliz porque no ha sido como yo quería, pero esto es el deporte y todo depende de que la pelota quiera entrar o no”.

Guillem Boscana, durante la rueda de prensa / Fibwi Mallorca

Guillem Boscana ha explicado también los cambios que, una vez vivida una temporada en esta Primera FEB, ha percibido con respecto a la anterior etapa del club en la categoría: “Es complicado. En su momento dije que no era la misma categoría, pero al estar dentro hemos visto que era más diferente incluso. No hablamos de una situación de indefensión porque si otros clubes consiguen más ayudas y tienen más masa social, 'chapeau' por ellos". "El hecho de que se liberasen los ascensos a la ACB ha supuesto que la categoría sea más potente conforme pasan los años. Eso lo único hace es darnos más fuerza para buscar más patrocinadores y más socios y tratar de convencer a las instituciones para que aporten más a los proyectos y todo bajo ese prisma de ilusión por un deporte que amamos”, ha añadido.

El análisis de Martí Josep Vives

Por su parte, Martí Josep Vives, director deportivo del Fibwi, ha declarado: "Yo tengo dos visiones y es una batalla interna. Este año hemos acabado en trece partidos con el marcador ajustado: cinco los hemos ganado y ocho los hemos perdido. Valoro cómo se gana o cómo se pierde. En la primera vuelta ganamos cinco partidos ajustados y luego ya cayeron todos del otro lado”, ha explicado Vives. "Si miras la temporada, ves que hemos competido en los partidos. Os puedo asegurar que hay equipos que no han perdido partidos tan ajustados como nosotros. Acepto la situación y lo que hay, pero he visto al equipo mucho mejor de lo que nos deja esa racha”, ha reivindicado.

Preguntado acerca de la planificación de cara al curso que viene y a la continuidad de jugadores ha explicado Vives que “confluyen una serie de sinergías que tienen que darse para que fluya todo". "Puedes estar interesado en un jugador y querer renovarlo hoy y a lo mejor él quiere esperar un par de meses, pero eso no quiere decir que no queramos renovarlo. Hay una serie de condicionantes porque no sabemos aún qué podemos ofrecerle”, ha explicado.

Martí Vives, director deportivo del Fibwi, durante la rueda de prensa de valoración de la temporada. / Fibwi Mallorca

El director deportivo ha reconocido que “no es tan fácil” poder dar esos pasos ni tampoco elegir al próximo entrenador del equipo: “Tener entrenador es nuestro primer objetivo y va a ser en la misma línea. Tiene que ser un entrenador valiente, que tenga hambre y que vea una gran oportunidad el estar con nosotros. Y, además, debe aceptar el contexto en el que viene: que lo importante sea el trabajar el día a día y aceptar las situaciones que vengan”, ha explicado Vives. "De temas técnicos y tácticos habrá mucho que hablar", ha recalcado. "Buscamos un entrenador que tenga una buena lectura de los partidos, que sepa planificar bien la semana y sepa trabajar bien con la plantilla que tengamos en la que él, también, será parte fundamental de la misma”, ha sostenido.

En cuanto a los jugadores mallorquines, Vives se ha referido al papel de Óscar Siquier este año: “Ha hecho una mejora en todos los aspectos, aunque físicamente no haya dado el salto que esperamos en cuanto a ganar masa muscular, pero está trabajando en ello".

"Nosotros buscamos ese tipo de perfiles, pero siempre con la idea de que jueguen y sean importantes. Estoy convencido de que Óscar o Álex Huguet van a estar para ser jugadores de Primera FEB", ha reconocido. "A Óscar le dije el sábado que me encantaría tenerle durante todo ese proceso con nosotros para que cuando explote y esté listo sea aquí. Que siga es una opción que estuvimos valorando también con él”, ha concluido Vives.