Héctor Cúper vuelve a los banquillos en Perú

Héctor Cúper vuelve a los banquillos. El técnico argentino, uno de los entrenadores más importantes en la historia del Real Mallorca y residente habitual en la isla, ha aceptado un nuevo desafío a los 70 años: dirigir al Universitario de Deportes, uno de los clubes más grandes e históricos del fútbol peruano. Para el argentino, este fichaje supone añadir el sello de un decimosegundo país en un pasaporte que paseado por cuatro continentes.

El club limeño anunció este pasado lunes la contratación de Héctor Raúl Cúper como nuevo director técnico del primer equipo, con el objetivo de competir al máximo nivel tanto en la Liga 1 peruana como en los torneos internacionales, especialmente en la Copa Libertadores. El argentino regresa así a un banquillo tras su última experiencia como seleccionador de Siria.

Cúper dirigió al conjunto bermellón en dos etapas, entre 1997 y 1999 y posteriormente entre 2004 y 2006, y fue el técnico que impulsó una de las épocas más brillantes de la historia del club.

En su primera etapa en la isla, convirtió a un equipo recién ascendido en una de las grandes revelaciones del fútbol español. Clasificó al Mallorca para Europa, alcanzó la final de la Recopa de 1999, la última edición del torneo, y conquistó la Supercopa de España de 1998. Aquel equipo competitivo, intenso y reconocible dejó huella entre la afición bermellona. Y en especial aquella final de la Copa del Rey perdida ante el Barça en 1998. Su segunda etapa en Son Moix, años después, sirvió para salvar al club del descenso, aunque presentó su dimisión la temporada siguiente (2005-06) con el equipo de nuevo peleando por la salvación.

Equipos y selecciones

Tras su exitoso primer paso por Mallorca, Cúper dio el salto al Valencia, con el que disputó dos finales consecutivas de la Liga de Campeones, en 2000 y 2001. Después dirigió a clubes como el Inter de Milán, el Real Betis, el Parma, el Aris de Salónica y el Al Wasl, consolidando una trayectoria de largo recorrido en el fútbol europeo e internacional.

También ha tenido experiencia en distintas selecciones. Su etapa más destacada fue al frente de Egipto, a la que clasificó para el Mundial de Rusia 2018 después de 28 años de ausencia y llevó a la final de la Copa Africana de Naciones de 2017. Además, ha dirigido a Georgia, Uzbekistán, República Democrática del Congo y Siria, el último banquillo que aceptó en febrero de 2023.

Según el comunicado oficial de Universitario, Cúper llega “con el objetivo de seguir compitiendo al más alto nivel en los desafíos nacionales e internacionales”. El club peruano destaca “su amplia trayectoria, liderazgo, experiencia internacional y capacidad competitiva”.

El cuerpo técnico del entrenador argentino estará formado por Santiago Cúper y Carlos Amodeo como asistentes, y Zacarías Gaggero como preparador físico.