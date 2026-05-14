El Club Gimnàstic Palma busca asegurar la Primera División en la Liga Iberdrola

El Club Gimnàstic Palma se desplaza este fin de semana a Valencia para disputar la segunda fase de la Liga Iberdrola de gimnasia artística, una de las competiciones de referencia del calendario nacional femenino y que reúne a los mejores clubes del país. El equipo mallorquín, que se estrena este año en la Primera División, buscará asegurar la permanencia.

El conjunto palmesano afronta esta nueva cita con ilusión y ambición. El objetivo será mantener la regularidad, competir al máximo nivel y seguir consolidando su presencia en la máxima categoría de la gimnasia artística española tras el quinto puesto logrado en la primera cita, disputada en febrero en el Germans Escalas de Palma.

Componentes del equipo

El equipo estará formado por Marina Nieto, Valentina Pujadas, Leire Escauriaza, Sofía Blasco, Nuria Darder, Yuraima Antequera, Paula Nieto y Djenna Laroui, que buscarán completar una buena actuación colectiva en una jornada de alta exigencia.

La fase final se disputará en el mes de junio con promociones –en Segunda y Tercera División– y el título en juego entre los cuatro mejores de Primera. En Primera División también compite el Xelska y en Segunda lo hace Es Pla de Marratxí.