Alba Torrens renueva con el Azulmarino Mallorca

Alba Torrens continuará una temporada más en Azulmarino. La jugadora mallorquina ha renovado su contrato con el conjunto palmesano y se convierte en una de las primeras piezas confirmadas para el histórico debut del club en la Liga Femenina Endesa durante la campaña 2026/27.

La alero llegó al Azulmarino a mitad del pasado curso con el objetivo de ayudar al equipo de su isla a lograr el ascenso directo a la máxima categoría del baloncesto femenino español. Su incorporación fue decisiva para dar un salto competitivo al proyecto y poner el foco sobre el baloncesto femenino balear.

Torrens encajó desde el primer momento en el equipo dirigido por Alberto Antuña. En sus 15 partidos con la camiseta azulona, la binissalamera promedió 12,7 puntos, 3 rebotes y 3,5 asistencias, registros que acompañaron el camino del club hacia la élite y que quedaron ligados a una temporada histórica para la entidad.

La internacional española, con una trayectoria marcada por su paso por Segle XXI, Perfumerías Avenida, Galatasaray, Ekaterimburgo y Valencia Basket, afrontará ahora un nuevo reto en casa. A su palmarés, que incluye seis Euroligas, dos Eurobasket y una plata olímpica en Río 2016, suma también la copa de Liga Challenge conseguida con Azulmarino.

«Estoy ilusionada»

La jugadora se mostró agradecida por la confianza del club y destacó la importancia del momento. «Me siento muy agradecida por la confianza de poder seguir formando parte de Azulmarino, especialmente en un año tan importante como es el debut en Liga Femenina Endesa», señaló Torrens, que calificó la próxima temporada como «un momento histórico para el baloncesto balear».

La excapitana de la selección española aseguró estar feliz y con ganas de seguir aportando a los nuevos objetivos del club. «Estoy ilusionada por todo lo que está por venir y por poder seguir compartiendo grandes momentos con la afición en Son Moix en lo que será un año muy especial», afirmó.