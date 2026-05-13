Joan Ferrer y Marga Adrover dominan la SemiMarató Fira de Maig de Campos

Joan Ferrer y Marga Adrover, del C.A. Campos, fueron los vencedores absolutos de la XLVII SemiMarató Fira de Maig de Campos (12,6 km), evento organizado por el C.A. Campos. La prueba, una de las más antiguas de Balears y que además es Memorial Toni Lladó, contó con más de trescientos participantes. También se disputó una distancia media de 6 km, en la que se impusieron Rafael Ángel Gómez, del Amistat-NovomarHotel, y Mónica Bello, del C.A. Campos.

En la prueba absoluta, el vencedor fue Joan Ferrer Roig (40:38.9), que se impuso con autoridad a su compañero de equipo del C.A. Campos, Biel Forteza (41:59.9), segundo clasificado. Completó el podio José Luis Lobay, del Amistat, con un tiempo de 42:09.0.

La primera fémina fue la atleta de Calonge Marga Adrover (48:34.3), que superó en más de tres minutos a la segunda clasificada, Janna Sieber, del S’Esclat de Sineu (52:02.4). Completó el podio Hayley Tilley, del Pegasus, con 50:52.7.

En la distancia de 6 km, la victoria fue para Rafael Ángel Gómez, con un registro de 20:41.3. Javier Jurado, compañero de equipo en el Amistat, se adjudicó la segunda posición (21:02.1), mientras que Mateu Ballester, del Total Team Manacor, subió al tercer escalón del podio (21:20.7).

La primera mujer en cruzar la meta en esta distancia fue Mónica Bello, del C.A. Campos, con un tiempo de 26:02.6. Irene Portillo, del C.A. Inca, que ha regresado con gran ilusión a la competición, entró en segundo lugar con 26:57.4, y Raquel Faro, del Team Mistral, finalizó tercera con 28:10.2.

En las categorías menores, en la de 14 años se impusieron Elio Chatelain (C.A. Campos) y Laia Serra (Joan Comes Sa Pobla); en la de 10 años ganaron Claudia Escalas y Ángel Rojas, ambos del C.A. Campos; y en la categoría de 8 años se adjudicaron el triunfo Martí Ferrer (C.A. Campos) y Catalina Rigo.

IV Cursa de Sa Creu de Maig

Víctor Muñoz Arreza (AZ Sports Binissalem) y Berta Martín (Es Carboners) fueron los vencedores de la IV Cursa de Sa Creu de Maig, carrera que discurre por Selva y Caimari, con salida y llegada en el Pla de Sa Font y un recorrido de 8,5 kilómetros.

El binissalemer Víctor Muñoz Arreza fue el ganador con un crono de 28:11.8. Segundo entró Joan Toni Mayol, con 26:37.3, mientras que Francisco Javier Perea (Diaita) completó el podio con 26:55.1.

La primera fémina en cruzar la meta fue Berta Martín, con un tiempo de 25:55.1. La segunda plaza fue para Magdalena Rotger (36:10.9), y Margalida Seguí (Go Forth Runners) completó el cajón con 38:29.2.

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Nota: hay una incoherencia en los tiempos: el ganador masculino figura con 28:11.8, pero el segundo y el tercero aparecen con marcas más rápidas (26:37.3 y 26:55.1). También Berta Martín aparece con 25:55.1, un tiempo inferior al del ganador masculino. Conviene revisar esos registros antes de publicar.