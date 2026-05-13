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Federación Balear y Consell presentan el ‘Gran Premi Nacional’, «mucho más que una carrera»

La gran clásica para trotones de 3 años alcanza su edición 93 este próximo domingo en el hipódromo de Son Pardo

Pedro Bestard y Juan Antonio Rosselló posan con el trofeo de 'Gran Premi Nacional'

Pedro Bestard y Juan Antonio Rosselló posan con el trofeo de 'Gran Premi Nacional' / S. R.

Santi Roig

Palma

Pedro Bestard –conseller de Medi Ambient, Medi Rural i Esports– y Juan Antonio Rosselló, presidente de la Federació Balear de Trot , presentaron este miércoles la gran clásica del trote balear, el ‘Gran Premi Nacional’. La edición número 93 se disputará este domingo, a partir de las 18:00 horas, en el Hipòdrom Son Pardo y coincidirá con la cuarta carrera de la sesión de tarde. La prueba será de nuevo retransmitida por el canal autonómico de IB3 Televisió.

Con la catedral de fondo, en la terraza del hotel Nakar, en el centro de Palma, en el acto se presentó también el trofeo que recibirá el vencedor de la carrera y que ha sido creado por Anatoli Nesmanov. Estuvo expuesto sobre una peana, en la que se pudieron ver todos los flamantes vencedores de esta clásica que de forma ininterrumpida se viene disputando desde el año 1934.

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«Se celebra mucho más que una carrera», señaló Juan Antonio Rosselló sobre la prueba que se celebra este fin de semana en la gran Diada Hípica del Hipòdrom Son Pardo. «Es una historia construida durante décadas con esfuerzo y estima por este deporte», afirmó.

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