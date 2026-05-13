Ensaimadas, DJ’s y playoff: así será la previa del Atlético Baleares ante el Coruxo

El Atlético Baleares afronta este domingo una cita decisiva en el Estadio Balear. El conjunto blanquiazul disputará el partido de vuelta de las semifinales del playoff de ascenso a Primera RFEF frente al Coruxo FC, tras el contundente 0-3 logrado en el encuentro de ida, un resultado que acerca al equipo mallorquín a la siguiente ronda.

El choque se jugará el domingo 17 a partir de las 12:00 horas y desde el club se ha hecho un llamamiento a la afición para convertir el Estadio Balear en una auténtica fiesta blanquiazul. Con el objetivo de crear un gran ambiente desde primera hora de la mañana, el ATB ha preparado una amplia programación previa para los asistentes.

Las actividades comenzarán a las 9:30 horas y se prolongarán hasta las 11:30 horas. La previa contará con la actuación musical de los DJ’s Turbito, Xiron y Gaspar Sampol, además de juegos organizados por Futsillas y exhibiciones de baile a cargo de One Life Dance durante el descanso del partido. También habrá precios populares en la zona de restauración con Biribiri FoodTruck y los primeros 200 aficionados recibirán gratuitamente ensaimadas y chocolate.

En cuanto a la venta de entradas, los aficionados podrán adquirirlas desde hoy al viernes 15, tanto en las oficinas del Estadio Balear, en horario de 9:00 a 15:30 horas, como en las oficinas de Son Malferit, de 16:00 a 20:00 horas. Asimismo, el club mantiene habilitada la venta online a través de 'Atlético Baleares Entradas'.

El día del partido las entradas solo podrán comprarse en taquilla. Los precios serán de 15 euros para no abonados y 20 euros para la afición visitante. El Atlético Baleares espera cerrar la eliminatoria ante su público y seguir alimentando el sueño del ascenso.