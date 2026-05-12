La compra del Sevilla por Sergio Ramos se acelera en plena cuenta atrás por la permanencia: "Se han cerrado todos los puntos"

El Sevilla Fútbol Club se juega en esta semana la permanencia y su futuro. En el terreno de juego, el equipo de Luis García Plaza lucha por asegurar su estancia en Primera División tras dos jornadas seguidas ganando en Nervión que le han dado calma temporal a la situación liguera tras días de mucho agobio. En los despachos, el club sevillista ve cada vez más cerca el cambio de propiedad que diría adiós a largos años de guerras accionariales, desgaste en el plano social y en el deportivo y fin a una tensión en la planta noble del Ramón Sánchez-Pizjuán instalada de forma permanente.

Este lunes apareció de nuevo Sergio Ramos como se pudo vez en las imágenes captadas por Zona Mixta. El camero no llegó como asociado a una operación financiera, viene como cabeza visible de un proyecto que pretende hacerse con la mayoría accionarial del Sevilla. Acompañado por su hermano René, su abogado Julio Senn, quien ya fuera tiempo atrás Director General del Real Madrid entre 1999 y 2002, y miembros de su entorno de confianza, mantuvo una reunión de más de ocho horas con un grupo relevante de grandes accionistas en un hotel de la capital andaluza. El encuentro, que arrancó a las 11.00 horas y se alargó hasta bien entrada la tarde, fue interpretado por las partes como un paso importante para intentar cerrar la venta.

En la cita, adelantada por Canal Sur, estuvieron presentes nombres de peso en la estructura accionarial del club, entre ellos representantes de la familia Carrión, Carolina Alés y José Castro, además del secretario del consejo, Alberto Pérez-Solano. No acudieron todos los implicados, pero sí un volumen suficiente como para considerar la reunión una de las más relevantes desde que el proceso de compra tomó forma.

Ramos deja el segundo plano

La presencia de Sergio Ramos no es un detalle menor. Hasta ahora, a juicio de este periódico, el futbolista había preferido mantenerse en un perfil discreto como su hermano, dejando el peso de las conversaciones a sus asesores y a Five Eleven Capital, el holding que lo acompaña en la operación. Su abogado, Julio Senn, sí había participado en diferentes contactos, pero el cara a cara del camero con los accionistas marca un cambio de fase.

Ramos ha estado informado del día a día de la negociación, aunque había evitado colocarse en primera línea para no condicionar unas conversaciones ya de por sí complejas. En esta recta final el exfutbolista sevillista vuelve a escena para dejar claro que todo ha de acelerar y cerrarse cuanto antes. Según informan fuentes de la negociación a El Correo de Andalucía, "el acuerdo se está cerrando, no es inmediato".

A pesar de las sensaciones positivas, quedan asuntos a tratar en una reunión cuya máxima fue que hay voluntad por ambas partes en cerrar el acuerdo y la negociación se encamina a su tramo final.

El dinero, la clave pendiente

El gran asunto que sigue sobre la mesa es económico. Five Eleven Capital, y su CEO, Martin Ink debe terminar de identificar a los inversores que respaldarán la compra y acreditar de dónde saldrá el dinero necesario para ejecutar la operación. Fuentes de la negociación sostienen que ese proceso está en trámite y que podría quedar resuelto en cuestión de días, pero no es un elemento baladí. Este martes, como captó Estadio Deportivo, también Martin Ink se dejó ver entrando a la reunión en el Hotel Sevilla Center, mostrando su optimismo en el proceso.

Sobre la reunión de esta mañana, fuentes de la negociación transmiten a El Correo de Andalucía que "todo ha ido muy bien", "se han cerrado todos los puntos y ahora a trabajar".

La valoración de referencia se ha situado sobre los 450 millones, aunque a esa cifra habría que descontar la deuda del club. Otras informaciones apuntan a un acuerdo sobre el precio por algo más de 400 millones incluyendo la deuda, además de unos plazos de pago condicionados por un factor esencial: si el Sevilla continúa en Primera o si termina descendiendo.

Lógicamente, el balón también será juez de la venta del club. No vale igual un Sevilla en LaLiga que uno que tenga que reconstruirse y que cambie de manos estando en Segunda División. En este sentido, la permanencia de los de García Plaza tiene valor doble: condiciona la planificación deportiva e influye en el precio final de las acciones, además de la confianza de quienes inviertan en dicha compra.

La cuenta atrás del 31 de mayo

El calendario aprieta. El periodo de exclusividad firmado por el grupo de Sergio Ramos y Five Eleven Capital expira a finales de mayo como avanzó AS. Ese plazo obliga a acelerar los últimos movimientos: cerrar flecos, identificar inversores, presentar garantías de pago y rubricar un acuerdo que permita afrontar el verano con un nuevo marco de poder en Nervión.

Incluso si se alcanza el pacto entre comprador y vendedores, la operación no quedaría completada de forma inmediata. La adquisición de un paquete relevante de una Sociedad Anónima Deportiva exige trámites posteriores, entre ellos la autorización del Consejo Superior de Deportes y la validación de los organismos correspondientes. En España, la compra de un 25% o más del capital social de una SAD requiere autorización previa del CSD.

La idea de los compradores no se limitaría a adquirir acciones. También se contempla una ampliación de capital de entre 80 y 100 millones de euros para aliviar la situación financiera del club y mejorar un límite salarial que ha condicionado de forma severa la confección de la plantilla en los últimos años.

Monchi no será parte del tablero

La reunión de la venta del club coincidió con otro movimiento que ya se venía fraguando en los últimos días, la llegada de Monchi al Espanyol como Director General Deportivo de la entidad barcelonesa. Quien fuera el arquitecto de aquel Sevilla de títulos y que parecía encaminado a volver de la mano de Sergio Ramos, se desmarca y se une al proyecto de Alan Pace: "En el Espanyol me han mostrado cariño desde el minuto uno y han creído en mi idea de trabajo", aseguró en redes sociales lanzando un dardo al club que le dio y que se lo dio todo.

El Espanyol ya hizo oficial este lunes el nombramiento de Ramón Rodríguez Verdejo, 'Monchi' para reforzar las estructuras de un club perico que lleva prácticamente un tiempo sin director deportivo tras el grave problema de salud meses atrás de Fran Garagarza.

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Una semana muy delicada tiene por delante el Sevilla Fútbol Club. El frente deportivo emplaza al equipo al duelo de este miércoles contra el Villarreal en el que podría prácticamente sellar la permanencia, y en cuanto a la venta accionarial, Ramos ya ha dado ese paso al frente, Sevilla cada vez cuenta con más movimientos pero la operación depende de garantías de pago, autorizaciones y de un factor que difícilmente puede tener control, lo que suceda en el verde.