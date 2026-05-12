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El Poblense espera una gran entrada en el Municipal para el partido ante el Numancia

El club mallorquín anuncia los precios para el decisivo duelo de vuelta de la eliminatoria de ascenso a Primera RFEF

Fullana conduce el balón durante el partido ante el Numancia.

Fullana conduce el balón durante el partido ante el Numancia. / Poblense

Toni Torrens

Palma

El Poblense ya piensa en el decisivo partido de vuelta de la eliminatoria de ascenso a Primera RFEF frente al Numancia después de la fabulosa renta obtenida en la ida en Los Pajaritos (0-1). El club mallorquín es consciente de que necesitan hacer un esfuerzo más y ha anunciado diferentes tarifas para facilitar la asistencia de sus seguidores en una cita clave, fijada para el domingo a las 12 horas, en la historia de los poblers.

Los socios VIP y Platino podrán acceder de manera gratuita, mientras que las localidades para socios Preferente y Jubilados tendrán un coste de 10 euros. El precio de la entrada general será de 20 euros y, además, los menores de entre 0 y 16 años podrán entrar gratis.

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Tabla de precios del Poblense-Numancia.

Tabla de precios del Poblense-Numancia. / UD Poblense

Desde la entidad mallorquina se espera una gran respuesta del público para apoyar al equipo en un duelo de máxima exigencia ante un histórico como el Numancia. Después de su brillante tercera posición en la Liga, ahora quieren dar un paso más y meterse en la eliminatoria por dar el salto a la tercera categoría del fútbol español.

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