Pedro Mayol y José Campaner brillan en la Pujada Coll de Sa Creu

Pedro Mayol y José Campaner fueron los grandes protagonistas de la Pujada Coll de Sa Creu al lograr la victoria en las categorías de Montaña y Tramo Cronometrado, respectivamente. También destacaron las actuaciones de Carlos Perelló, segundo clasificado en Montaña, y Raúl Moreno, segundo en Tramo Cronometrado, en una prueba organizada por la Escudería Cosa Nord y patrocinada por el Ejército de Tierra, DRA Balear y Autovidal, que reunió a 49 equipos y a numerosos aficionados bajo un ambiente plenamente veraniego.

VELOCIDAD

Un total de 14 equipos formaron la Categoría de Velocidad. Desde el inicio Pedro Mayol (Norma M20F) hizo valer su condición de favorito para marcar los mejores cronos absolutos, aunque a muy poca distancia se situaba Carlos Perelló (Silver Car S3). A cierta distancia se situaban los hermanos Pons con ligera ventaja de Bartolomé (Silver Car S3) sobre José Miguel (Bango BR49). Estas posiciones se confirmaban también en las mangas de carrera, a pesar del abandono de Bme. Pons en la última ascensión, con victoria para Mayol seguido de Perelló.

Pedro Mayol, durante la prueba. / VICENTE PICORNELL

Tras ellos aparecía el grupo de Car Cross liderado por el ibicenco Adrián Fernández que se impuso con autoridad ante Agustín Bellafont, quinto y sexto respectivamente. Intensa lucha entre los turismos (Categoría 1) puesto que tres pilotos finalizaron en el mismo segundo decidiendo las décimas. Así Carlos Riera (Peugeot 106) se llevaba el gato al agua ante Pedro Vila (Renault Clio Sport) y Tomás García (Renault Clio Williams).

TRAMO CRONOMETRADO

En Tramo Cronometrado el favorito tampoco falló y José Campaner-Neus Campaner (Skoda Fabia Rally2) no dieron opción a sus rivales marcando los mejores cronos con autoridad que les otorgaban la victoria final. Más disputada fueron las siguientes plazas del podio pero en las mangas de carrera Raúl Moreno-Guillermo Cuart (Skoda Fabia R5) atacaban y se llevaban la segunda posición ante Jaime Martorell-Kiko Ferragut (Hyundai i20 R5).

Jose Campaner, durante la prueba. / VICENTE PICORNELL

Bonita lucha por la cuarta posición puesto que en menos de un segundo finalizaban Nada Galiana-Natalia Flores (Ford Escort MKII), Sión Carrió-Inés Carrió (Citroen DS3 R3T) y Toni Pizá-Tomeu Vicens (Mitsubishi Evo 5). A dos segundos de este grupo Miquel Marquet-Jorge López (Peugeot 205) eran séptimos por delante de Jaume Puigros-Matías Portell (R. GT Turbo) y Rafael Julià-Esmeralda Barroso (Renault Clio Sport) que marcaban el mismo crono.

REGULARIDAD

Floja inscripción en Regularidad. Así en media baja victoria para Nadja Rothkirch-Juana Mª. Font (VW Karmann), siendo segundos Reúl Mingorance-Nerea Mingorance (VW Golf) y terceros Miguel Gual-Francisco Ruíz (Porsche 911). En Single Sport duelo de veteranos entre Francesc Mayol (MG Midjet) y José Pomar (Autobianchi A-112) acabando en este orden separados por solo tres puntos. Por último en Regularidad Sport nueva victoria solitaria para los ibicencos David Montero-Sandra Marí (R. GT Turbo).

CLASIFICACIONES OFICIALES

CTO. FAIB MONTAÑA

1. Pedro Mayol (Norma M20F) 03:14.092

2. Carlos Perelló (Silvercar S3) 03:16.041 +01.949

3. Bartolomé Pons (Silvercar S3) 03:18.842 +04.750

4. José M. Pons Ramón (Bango BCR) 03:19.134 +05.042

5. Adrián Fernández (Speedcar CC) 03:22.418 +08.326

6. Agustín Bellafont (Semog CC) 03:37.103 +23.011

7. Carlos Riera (Peugeot 106) 03:39.219 +25.127

8. Pedro B. Vila (Renault Clio Sport) 03:39.370 +25.278

9. Tomás García (Renault Clio Williams) 03:39.770 +25.678

10. Pep Sastre (Demon car CC) 03:41.049 +26.957

11. Pedro Navarro (Peugeot 206) 04:05.757 +51.665

TRAMO CRONOMETRADO

1. José Campaner-Neus Campaner (Skoda Fabia Rally2) 03:18.174

2. Raúl Moreno-Guillermo Cuart (Skoda Fabia R5) 03:26.997 +08.823

3. Jaime Martorell-Juan F. Ferragut (Hyundai i20 R5) 03:29.791 +11.617

4. Nadal Galiana-Natalia Flores (Ford Escort MKII) 03:31.297 +13.123

5. Sión Carrió-Inés Carrió (Citroen DS3 R3T) 03:32.148 +13.974

6. Toni Pizá-Tomeu Vicens (Mitsubishi C. Evo 5) 03:32.513 +14.339

7. Miquel Marquet-Jorge López (Peugeot 205 R.) 03:34.857 +16.683

8. Jaume Puigros-Matias J. Portell (Renault GT Turbo) 03:36.499 +18.325

9. Rafael Julià-Esmeralda Barroso (Renault Clio Sport) 03:36.943 +18.769

10. Jaime Carbonell-Bárbara Sastre (Renault Clio 3 RS) 03:40.378 +22.204

11. Juan M. Ordinas-Carmen Ordinas (Mitsubishi Evo 7) 03:40.698 +22.524

12. Julián Gómez-Simón Pons (BMW 320 E30) 03:42.220 +24.046

13. Alejandro García-Víctor García (Citroen Saxo) 03:50.366 +32.192

14. Andrés Cubero-Rommy Lizarazu (Seat León) 03:54.365 +36.191

15. Jaume Trobat-Brais González (Renault Clio 16v) 03:57.011 +38.837

… hasta 21 equipos clasificados

REGULARIDAD

1. Nadja Rothkirch-Joana Mª Font (VW Kharmann) 1.8 ptos.

2. Raúl Mingorance-Nerea Mingorance (VW Golf) 10.3 +8.4

3. Miguel Gual-Francisco Ruíz (Porsche 911) 17.3 +7.0.

REGULARIDAD SPORT

1. David Montero-Sandra Marí (Renault GT Turbo) 4.9 ptos.

REGULARIDAD SINGLE SPORT

1. Francesc Mayol (MG Midjet) 2.9 ptos.

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2. José R. Pomar (Autobianchi A-112) 7.1 +4.2