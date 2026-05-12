El Palma Futsal se levanta tras perder Europa: la Liga, última vía para volver a la Champions

«Y ahora, ¿qué?». Esta es la pregunta que flota en el ambiente alrededor del Illes Balears Palma Futsal después de haber perdido la final de la UEFA Futsal Champions League ante un Sporting de Portugal que fue mejor (2-0). El rey de Europa, el mismo que deslumbró al conquistar tres títulos continentales seguidos, quedó destronado el domingo. Es indiscutible el enorme éxito que supone haber alcanzado la cuarta final consecutiva, algo que ningún club había hecho jamás, pero ahora toca levantarse.

Más allá de la decepción lógica por la derrota, los mallorquines tienen dos retos por delante antes de irse de vacaciones. El primero es llegar lo más lejos posible en la Liga, por supuesto, y el segundo sería una consecuencia de ello porque si lograra meterse en la final por el título, volvería a sacarse el billete para disputar la Copa de Europa. Y la ilusión que despierta en el club este torneo es muy superior a cualquier otra.

Y para que eso ocurra este sábado debería quitarse las penas de encima y vencer al Valdepeñas en Son Moix (13 horas). Eso le garantizaría la tercera posición, un puesto que tiene mucho mérito en una temporada en la que, junto al Jimbee Cartagena, ha tenido mucho más desgaste por competir en la Champions.

Está por ver la carambola de resultados que se pueden dar en esta última jornada, pero en función de ellos se definirían unos cruces en los que el Palma Futsal se enfrentaría en los cuartos de final al Manzanares o al propio Valdepeñas, con el factor campo a favor, al mejor de tres partidos. Son rivales peligrosos, pero sobre el papel menos complicados que otros.

Y ya en semifinales, todo apunta a que le tocaría ElPozo, que a pesar de su gran campaña, esta segunda vuelta está siendo menos fiable. Y, aunque suena a ficción y muy lejano, en el caso de vencer, Europa volvería a ser una realidad y podría luchar por ganar la Liga. Casi nada.