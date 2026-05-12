Rafa Jódar, de cuartos en cuartos y a por otro gran reto

No es raro ver ya a Rafa Jódar meterse en los cuartos de final de los torneos. Tampoco en un Masters 1000, porque tras conseguirlo en Madrid, lo ha hecho ahora en Roma después de superar a Learner Tien (6-1 y 6-4) en un partido muy sólido del español.

El joven madrileño de 19 años desquició por completo a Tien y demostró que sobre tierra batida tiene a pocos rivales capaces de hacerle sombra ahora mismo. Tampoco el joven estadounidense, uno de los llamados a liderar la conocida ‘Next Gen’, que ante Jódar se vio superado por completo.

El español es el tenista más joven en acceder a los cuartos de final en Roma desde que lo hiciera Novak Djokovic en 2007. Tras Marrakech, Barcelona y Madrid, Jódar jugará por cuarto torneo consecutivo la ronda de cuartos, donde espera rival: o Alexander Zverev o Luciano Darderi, en lo que será otro gran reto en su carrera.

Ante Tien, dominó por completo un primer set con un guion muy parecido al de la pasada ronda ante Matteo Arnaldi, acechando sin parar desde el resto a un rival que cometió demasiados errores como para tener opción alguna.

Sólido con su servicio, solo dejó escapar un juego en la casi media hora que duró el set.

Respuesta y a cuartos

El viento fue protagonista en pista, con Tien siendo incapaz de encontrarle solución. Pudo mejorar en el inicio del segundo parcial e incluso logró romper por primera y única vez el saque de Jódar. Pese a ello, nada cambió.

Tener la ventaja en el marcador no le valió para centrarse ni dominar y poco le duró la alegría. Del 1-3 se pasó al 5-3 para el español, que acabó por desquiciar a un Tien que llegó incluso a patear la raqueta.

Pudo el americano obligar al español a sacar para cerrar el partido, pero ya es sabido que a Jódar la presión no le puede.

Victoria número 33 de la temporada para el madrileño y nueva subida en el ranking, donde ya es el 29 del mundo. Supera así a Joao Fonseca y es ahora mismo el jugador más joven mejor clasificado del ranking ATP.

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