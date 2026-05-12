Fútbol
Florentino Pérez convoca una rueda de prensa de última hora en mitad de la crisis del Real Madrid
El presidente de la entidad blanca atenderá a los medios después de la celebración de la Junta Directiva
EFE
Madrid
El presidente del Real Madrid Florentino Pérez comparecerá este martes ante los medios de comunicación a partir de las 18.00 horas (CEST), según informó el club madrileño.
El empresario atenderá a los medios después de la celebración de la Junta Directiva, si bien la convocatoria de prensa no especifica los temas que abordará en dicha comparecencia.