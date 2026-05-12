El Azulmarino ata a Alberto Antuña para la Liga Femenina Endesa

El Azulmarino Mallorca ha confirmado este martes a Alberto Antuña como entrenador para la próxima temporada. Tras haber guiado al cuadro mallorquín a completar una temporada casi perfecta y conseguir el ascenso directo a Liga Femenina Endesa, el murciano extiende su etapa un año más al frente del equipo en la máxima categoría.

Era una decisión cantada por la sensacional trayectoria del preparador desde que aterrizó en el banquillo de Son Moix. Antuña ha conducido al combinado balear hacia la Primera División del baloncesto femenino y continuará con su legado en el máximo nivel la próxima temporada 2026/27.

Desde la llegada del técnico al club, los números hablan por sí solos. El máximo responsable del banquillo mallorquín aterrizó en la isla para afrontar el final del curso 2024/25, logrando encaminar al cuadro balear hacia la Final Four en la lucha por el ascenso a la máxima categoría. Pese a quedarse a las puertas de la fase final, el también seleccionador de Sudán del Sur amplió su compromiso con el proyecto con el objetivo de alcanzar la primera plaza y obtener el billete directo hacia la Liga Femenina Endesa.

Alberto Antuña da instrucciones a sus jugadoras. / Azulmarino Mallorca

Nuevas caras llegaron para defender los colores del club, pero manteniendo la misma ilusión. Durante la temporada 2025/26, el conjunto bajo las órdenes de Antuña firmó el mejor arranque de la historia de la Liga Challenge con 16 victorias consecutivas, estableció los récords de mayor diferencia de puntos y mayor puntaje en un encuentro y tan solo perdió un encuentro.

El bloque se convirtió en el favorito y, tras 29 jornadas marchando prácticamente a la par del segundo clasificado, Azulmarino confirmó su participación en la Liga Femenina Endesa después de proclamarse campeón de liga. "Estoy enormemente feliz de seguir en Azulmarino. Además, me siento muy agradecido por la confianza de Gabriel Subías y Jordi Riera, que hace un año decidieron que fuese la persona que liderase el equipo y también por querer seguir apostando por mí en un año que será histórico para el club y la isla", ha comentado Antuña.