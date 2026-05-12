Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista Anna CaballéRed Cicloturística RaiguerDiscriminación PolicíasBusca y Captura Secuestrador
instagramlinkedin

Baloncesto

El Azulmarino ata a Alberto Antuña para la Liga Femenina Endesa

"Estoy enormemente feliz", asegura el entrenador murciano, una de las claves del ascenso, tras renovar con el club mallorquín hasta 2027

Alberto Antuña da instrucciones durante un partido.

Alberto Antuña da instrucciones durante un partido. / Azulmarino Mallorca

Toni Torrens

Palma

El Azulmarino Mallorca ha confirmado este martes a Alberto Antuña como entrenador para la próxima temporada. Tras haber guiado al cuadro mallorquín a completar una temporada casi perfecta y conseguir el ascenso directo a Liga Femenina Endesa, el murciano extiende su etapa un año más al frente del equipo en la máxima categoría.

Era una decisión cantada por la sensacional trayectoria del preparador desde que aterrizó en el banquillo de Son Moix. Antuña ha conducido al combinado balear hacia la Primera División del baloncesto femenino y continuará con su legado en el máximo nivel la próxima temporada 2026/27.

Desde la llegada del técnico al club, los números hablan por sí solos. El máximo responsable del banquillo mallorquín aterrizó en la isla para afrontar el final del curso 2024/25, logrando encaminar al cuadro balear hacia la Final Four en la lucha por el ascenso a la máxima categoría. Pese a quedarse a las puertas de la fase final, el también seleccionador de Sudán del Sur amplió su compromiso con el proyecto con el objetivo de alcanzar la primera plaza y obtener el billete directo hacia la Liga Femenina Endesa.

Alberto Antuña da instrucciones a sus jugadoras.

Alberto Antuña da instrucciones a sus jugadoras. / Azulmarino Mallorca

Nuevas caras llegaron para defender los colores del club, pero manteniendo la misma ilusión. Durante la temporada 2025/26, el conjunto bajo las órdenes de Antuña firmó el mejor arranque de la historia de la Liga Challenge con 16 victorias consecutivas, estableció los récords de mayor diferencia de puntos y mayor puntaje en un encuentro y tan solo perdió un encuentro.

Noticias relacionadas y más

El bloque se convirtió en el favorito y, tras 29 jornadas marchando prácticamente a la par del segundo clasificado, Azulmarino confirmó su participación en la Liga Femenina Endesa después de proclamarse campeón de liga. "Estoy enormemente feliz de seguir en Azulmarino. Además, me siento muy agradecido por la confianza de Gabriel Subías y Jordi Riera, que hace un año decidieron que fuese la persona que liderase el equipo y también por querer seguir apostando por mí en un año que será histórico para el club y la isla", ha comentado Antuña.

TEMAS

  • la Liga
  • Endesa
  • deportes
  • Directo
  • Mallorca
  • Alberto Antuña
  • Azulmarino Basket Mallorca
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una madre trabajadora demanda a su empresa por no permitirle conciliar su vida familiar en Mallorca
  2. La lluvia da una tregua a Mallorca... pero por poco: la Aemet pone fecha al regreso de las tormentas
  3. Condenado un empresario de Mallorca a cinco años de cárcel por defraudar más de 340.000 euros a la Seguridad Social
  4. Tomás Ripoll, cardiólogo en Son Llàtzer: «La mayoría de afectados por la enfermedad de Andrade son mallorquines de origen»
  5. Visitas prohibidas, habitaciones sin luz y ni rastro de contrato: el calvario de tres jóvenes viviendo de alquiler en Mallorca
  6. La historia detrás de UETAM, la calle que pocos saben descifrar
  7. El centro comercial Festival Park estudia reducir el espacio dedicado a los cines para ubicar más tiendas
  8. Los precios de un mítico establecimiento de Palma sorprenden a una turista: 'Por esto en Gijón te cobran dos euros, aquí nos va a costar ocho

El Azulmarino ata a Alberto Antuña para la Liga Femenina Endesa

El Azulmarino ata a Alberto Antuña para la Liga Femenina Endesa

Demichelis, antes de visitar al Getafe: "La parte física no es una excusa, es más mental"

Demichelis, antes de visitar al Getafe: "La parte física no es una excusa, es más mental"

Detienen al dueño de un bar de Palma por agredir con una barra de hierro en la cabeza a un cliente por el impago de una deuda

Detienen al dueño de un bar de Palma por agredir con una barra de hierro en la cabeza a un cliente por el impago de una deuda

La Facultad de Educación de la UIB alerta de una "regresión" en el uso habitual del catalán que afecta a los futuros maestros de Baleares

La Facultad de Educación de la UIB alerta de una "regresión" en el uso habitual del catalán que afecta a los futuros maestros de Baleares

Diegote lanza el tema 'Mallorca' e inicia nueva etapa artística

Diegote lanza el tema 'Mallorca' e inicia nueva etapa artística

Clavijo acusa al Gobierno de ocultar que había contagios en el crucero 'MV Hondius'

Clavijo acusa al Gobierno de ocultar que había contagios en el crucero 'MV Hondius'

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
Tracking Pixel Contents