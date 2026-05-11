La seleccion balear masculina de petanca conquista la Liga Nacional de Comunidades

Espectacular campeonato de la seleccion balear masculina este fin de semana en la localidad alicantina de Benejúzar, donde ha conquistado la Liga de Comunidades en División de Honor. Todo un éxito que demuestra el sensacional nivel mostrado por el equipo formado por Marco A.Galindo, Guillermo Puigserver, Javier Bauzá, Jesus Pérez, Raúl Martínez y Miguel Darder, que certificó el título derrotando en la final a la selección andaluza.

La selección femenina tambien consiguió vencer en la Primera División, por lo que logró subir a División de Honor. El equipo femenino, que estuvo formado por Cati Mayol, Laura Llull, Sheila Carrillo, Melani Homar, Sandra Pérez y Sheila Carrillo, tumbó en la final a la selección asturiana.

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La nota negativa la puso la seleccion juvenil, que con Alejandro Barragán, Pedro Juan Cantallops, Toni Amengual, Rafa García, Irene Maqueda y Dylan Oscar Torres realizó un discreto campeonato y terminó descendiendo a Primera.