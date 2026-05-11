El primer viaje del Palma Futsal sin final feliz

En el fútbol sala, como en la vida, no siempre hay final feliz. La UEFA Futsal Champions League, la competición que el Illes Balears ha llegado a sentir como propia, le mostró la cara más amarga a un equipo que creyó hasta el último día en la posibilidad de conquistar su cuarto título consecutivo. En el Velòdrom Illes Balears en 2023, Erevan (Armenia) en 2024, Le Mans (Francia) en 2025 el éxito fue total, pero ha tenido que ser en Pésaro (Italia) cuando la racha ha finalizado. Son 33 partidos en Europa, con solo dos derrotas, la última la de ayer ante el Sporting de Portugal (2-0).

La máxima competición continental de clubes se inició con el listón muy alto para el Palma porque su primer rival en la Ronda Principal fue el Etoile Lavalloise, el mismo que le puso contra las cuerdas el viernes en las semifinales. En aquel lejano partido de octubre los mallorquines también sufrieron de lo lindo para vencer por 2-1 en el Palau d’Esports de Son Moix, aunque ya se atisbaba que los franceses tenían mimbres para ser la gran revelación del torneo. Y así fue porque, hasta volver a tropezar con los de Ciutat, no perdieron ningún partido más ni en su Liga ni en Europa.

Los de Vadillo tumbaron al Chrudim checo (3-1) y al peligroso Semey de Kazajistán, con los ex Marcelo y Bruno Gomes en sus filas (7-4) para finalizar primeros de su grupo. Los deberes estaban hecho porque esa posición les facilitaba tener, al menos sobre el papel, un cruce más asequible, pero ni siquiera eso se cumplió. Porque el Hit Kiev vendió muy cara su derrota en los octavos de final. En la ida, disputada en Hungría por el exilio de los equipos ucranianos, el Palma solo pudo empatar a dos, mientras que en la vuelta se tuvo que emplear a fondo para vencer por 4-2. El Riga fue el siguiente adversario en los cuartos de final y, aunque en la ida el resultado fue de 7-4, en un choque que llegó a estar 7-1, el campeón de Letonia siempre podrá presumir de que fue el primer equipo que derrotó a los verde pistacho en la friolera de 31 encuentros oficiales continentales (1-0).

La Final Four volvía a ser una realidad, todo un éxito para el tricampeón de Europa. El problema es que el Etoile Lavalloise obligó a sacar lo mejor de sí mismos a los palmesanos, que llegaron a perder por 6-1 durante la primera parte. Sin embargo, en una memorable reacción, pudieron empatar (6-6) y después vencer en los penaltis gracias al acierto de Luan en el quinto lanzamiento de Guirio y al tanto de Piqueras. No obstante, en la gran final el Palma tuvo que bajar los brazos de un trayecto que era demasiado bonito como para acabar con una sonrisa, otra vez.