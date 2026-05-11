El mallorquín Jan Palou se proclama campeón de la Copa de España de Optimist

El mallorquín Jan Palou se proclamó vencedor de la Copa de España de Optimist que finalizó ayer en aguas de Galicia. En la prueba, organizada por el Real Club Náutico de Vigo, participaron 155 jóvenes regatistas de todo el país.

La competición se disputó de viernes a domingo, aunque las condiciones meteorológicas dejaron la Copa de España en solo dos días después de que la segunda jornada, disputada el sábado, quedara en blanco por la ausencia de condiciones.

Jan Palou, representante del Real Club Náutico de Palma (RCNP), basó su victoria en su buen arranque de campeonato. La primera jornada se cerró con tres mangas en las que el mallorquín firmó tres primeros puestos y se situó al frente de la clasificación general.

La flota pudo completar dos mangas más el domingo en las que Palou tuvo que controlar a sus rivales para asegurarse el triunfo en la Copa de España. En la regata disputada en Vigo también tuvieron una destacada actuación dos regatistas más del RCNP: Mary-Anne Osha, que ha sido sexta en la categoría femenina, y Lluc Bestard, que ha logrado la séptima plaza.

Jan Palou ha brillado en este comienzo de 2026. A principios de febrero subió al tercer cajón del podio en la Euromarina Optimist de Torrevieja, una regata internacional en la que participaron más de 400 jóvenes deportistas de 30 países y, en clave local, el regatista del RCNP se ha proclamado campeón de Baleares de Optimist y de la Copa ABCIO autonómica.

Con la finalización de la Copa de España se ha establecido el ranking de la categoría Optimist y se han definido los equipos nacionales de la clase de vela infantil Optimist que representarán a España en las competiciones internacionales de este verano. Jan Palou, Lluc Bestard y Mary-Anne Osha formarán parte de la selección española que peleará por el Campeonato de Europa. La prueba continental se celebrará a finales del mes de julio en Gdynia (Polonia).