Waterpolo
Jornada agridulce para el ConectaBalear Waterpolo Club
Victoria del equipo masculino ante el Carthago y derrota del femenino en su visita a Alcorcón
El equipo femenino del Conectabalear Waterpolo Club viajó este fin de semana hasta Madrid para disputar su encuentro frente al Club Natación Ciudad de Alcorcón. A pesar del esfuerzo, la intensidad y la lucha mostrada durante todo el encuentro, el conjunto mallorquín no pudo superar a las locales, cayendo finalmente por 17-6. Más allá del resultado, el equipo sigue trabajando y acumulando experiencia en una temporada donde el crecimiento colectivo continúa siendo una de las grandes notas positivas.
Por su parte, el equipo masculino firmó una gran actuación el pasado domingo frente al Carthago Waterpolo, consiguiendo una importante victoria por 18-11. Los jugadores del Conectabalear Waterpolo Club mostraron un juego dinámico y efectivo en ataque, manteniendo un gran ritmo durante todo el partido y demostrando el buen momento del equipo. Con este encuentro pone el foco en el gran objetivo de la temporada, la lucha por el ascenso a Segunda Nacional. El próximo fin de semana, el equipo viajará hasta Pontevedra para disputar una eliminatoria decisiva donde buscará seguir haciendo historia para el club.
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