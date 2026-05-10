Vadillo: "Cuando llegas a una final y no consigues el título, estás fastidiado"

Después de perder la final de la Champions contra el Sporting (2-0) lo que pasaba por la cabeza de Antonio Vadillo, entrenador del Palma Futsal, era la "tristeza": "Cuando llegas a una final de esta magnitud como es la Champions y no consigues el título, sabiendo lo que cuesta llegar hasta aquí, estás fastidiado". Aun así, el técnico jerezano solo tenía palabras de orgullo para su equipo: "Estoy orgulloso de los jugadores: han competido al máximo nivel y han dado todo lo que tenían. Hay momentos del partido en los que hemos estado mejor, peor, con aciertos, con errores... pero los chicos se han vaciado".

Y es que para Antonio Vadillo el equipo que ha visto hoy sobre la pista del Pesaro Arena es el que quiere ver siempre: "Este es el Palma que queremos: competitivo y con ambición". "En la primera parte nos ha costado mucho, es un equipo muy bueno y este año se ha reforzado. Nosotros somos un equipo en construcción con mucha gente nueva en estos escenarios", analizó el entrenador sobre el duelo europeo. "Según iban pasando los minutos, el partido se iba equilibrando e incluso hemos terminado la primera parte siendo un poco mejores. La segunda parte ha sido totalmente equilibrada: ellos han tenido ocasiones y nosotros también", añadió.

El entrenador de los de verde pistacho recalcó la dificultad del rival al que se enfrentaban, "uno de los equipos más potentes a nivel mundial", y la importancia de poner atención a los detalles en este tipo de duelos: "Cuando decimos que se deciden en los detalles estos partidos basta mirar los dos goles que hemos encajado".

Sin embargo, Vadillo quiso valorar también los tres títulos de Champions conseguidos de manera consecutiva durante los últimos años: "Nadie ha ganado tres Champions consecutivas, solo el Palma. Nadie ha jugado cuatro finales de Europa consecutivas, solo el Palma". "Esta vez nos han superado. Felicitar al Sporting porque es un merecido campeón", sostuvo. "El equipo ha competido a un grandísimo nivel. Cuando lo dan todo y curran como lo han hecho, no se les puede recriminar nada", insistió.

"Dar las gracias a nuestra afición, a nuestro público, tanto los que han estado aquí como a los que desde Mallorca nos han estado apoyando", agradeció el entrenador. "Para nosotros es muy importante, sentimos su calor y reconforta mucho", concluyó.

Las palabras de José Tirado

José Tirado, presidente del Palma Futsal, compareció también ante los medios tras el partido: "Hay que estar orgullosos. Estar hoy aquí revaloriza todavía más las tres copas de Europa que tenemos", comenzó declarando, en la misma línea que Vadillo. "Estoy triste porque soy una persona que lo quiero ganar todo y está en mi ADN, pero estoy feliz y orgulloso del equipo porque han dado lo máximo", afirmó contundente.

"Cuando a veces se me critica porque exijo o me enfado, no es por las derrotas. Hoy hemos perdido y no estoy enfadado porque hemos competido a nuestro máximo posible" explicó Tirado en referencia a sus declaraciones previas a la Copa de España en las que señalaba la "poca profesionalidad" de algunos jugadores de la plantilla. "Hoy han sido mejores que nosotros y hay que darles la enhorabuena", reconoció. "Lo que hicimos el viernes ya fue increíble, demostrando esa filosofía, ese ADN y lo que es el Palma, y hoy hemos peleado también. Solo tengo palabras de orgullo para mis jugadores", declaró el presidente del club.

José Tirado quiso dedicar también unas palabras a la afición verde pistacho: "Quiero agradecer a la afición que ha viajado hasta aquí y a los aficionados que han visto el partido desde Mallorca. Hay que estar orgulloso del equipo que tenemos que sigue peleando para estar entre los más grandes".

Además, Tirado dejó claro que el club trabajará por volver a regalar otra cita europea a sus hinchas lo antes posible, que pasa por quedar campeones o subcampeones de la liga: "Lo pelearemos. Y si no se puede volver este año, intentaremos volver el siguiente. Vamos a trabajar para volver porque lo que hemos vivido estos años es algo maravilloso".