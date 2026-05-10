El Poblense asalta Los Pajaritos y toma ventaja ante el Numancia

Gran victoria del Poblense en su visita al Numancia (0-1) en el partido de ida de la primera eliminatoria por el ascenso a Primera RFEF, disputado en Los Pajaritos. Partido serio de los jugadores de Óscar Troya en un encuentro igualado y sin demasiadas ocasiones, en el que los mallorquines mostraron todas sus fortalezas como equipo. El pase a la ronda decisiva se decidirá el próximo domingo, a las 12:00 horas, en el Municipal de Sa Pobla.

Partido igualado en Soria, en el que el Poblense supo maniatar al Numancia en una primera parte sin sobresaltos y sin grandes ocasiones. No tuvo ninguna clara el equipo mallorquín, pese a que en los primeros minutos sorprendió con una presión alta que dificultó los avances del Numancia.

Aun así, los locales dieron más sensación de peligro. Primero, en un centro de Alain que remató fuera de cabeza y en plancha Álex Gil, en el minuto 18; después, con un centro desde la izquierda en el que el balón se paseó por el área sin que lo alcanzaran Jony o Héctor Peña (m.21).

La emoción la pusieron los dos porteros en sendos amagos ante la presión de los delanteros. A falta de verse exigidos con las manos, Iván Martínez y Sabater ofrecieron buen nivel con el pie y bastante sangre fría. Los últimos quince minutos fueron de mayor presión local, pero sin que el Poblense sufriera hasta el descanso (0-0).

Superior tras el descanso

Arrancó la segunda mitad de la misma forma, con bastante igualdad. La primera intervención algo seria en la segunda parte la realizó Sabater a los diez minutos, en un chut lejano de Fermín que atajó sin problemas. Minutos después respondió con mucho peligro Peñafort, en una internada por la derecha con disparo raso que silenció por segundos la grada de Los Pajaritos.

Con media hora por delante, la ocasión animó a los mallorquines y el encuentro volvió a igualarse. El Poblense volvió a mostrarse peligroso en sus transiciones y también a balón parado. El cansancio ya estaba haciendo mella en los protagonistas y los dos entrenadores agitaron los banquillos. Óscar Troya dio entrada a Alarcón, un hombre rápido y de ataque, para intentar hacer daño a la contra.

El movimiento le salió bien al Poblense, porque Alarcón marcó el 0-1 pocos minutos después de salir al césped. Pero no fue en una contra, sino al aprovechar un balón suelto en el área local tras un córner, en el minuto 71.

Los minutos finales fueron un querer y no poder del Numancia ante un Poblense bien plantado, reforzado moralmente por un gol que le abre el paso a la siguiente ronda y superior tras el descanso. Tuvo su ocasión el Numancia, pero Marc García sacó el balón después de que Jony hubiese salvado la salida a sus pies de Sabater.

La clasificación se decidirá en Sa Pobla, donde el Poblense parte con la ventaja del gol logrado en Soria y con la de saber que, en caso de empate final en la eliminatoria, se clasificará por haber acabado mejor situado en la Liga en su grupo de Segunda RFEF: tercero, por la cuarta plaza del Numancia.