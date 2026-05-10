Piqueras, jugador del Palma Futsal: "Estamos muy jodidos"

"Estamos muy tristes", comenzó declarando Charuto ante los medios tras la derrota en la final de la Champions del Palma Futsal contra el Sporting de Portugal por 2-0. "El Sporting es un equipo muy fuerte. Hemos competido mucho y hemos luchado, pero hoy no se ha podido", lamentó el jugador del Palma, quien afirmó que habían fallado en "pequeños detalles" que habían decantado la balanza en su contra. "Duele más porque después de remontar en la semifinal perdiendo 1-6, llegábamos a la final con mucha confianza y hemos jugado bien, pero no ha sido posible", señaló.

Para el brasileño, esta derrota puede pasar factura al grupo las próximas semanas: "Vamos a sufrir mucho estas semanas porque es difícil perder una final de Champions. Queríamos mucho ganar este título por nosotros, por la afición, para nuestra familia que está ahí... pero estas cosas pasan en el deporte". Sin embargo, Charuto lo tiene claro: "Toca levantarnos porque el Palma es gigante. Seguro que volverá a ganar".

"Cuesta hablar en estos momentos, estamos muy jodidos", declaró Manolo Piqueras. "Nos hemos vaciado y no hemos tenido esa pizca de suerte que nos acompañaba en las otras Champions", afirmó el cierre del Palma Futsal. "No se ha podido dar y estamos muy jodidos por la afición, por todo lo que llevaba esta competición con este equipo. No queda otra que trabajar para volver aquí lo antes posible", añadió.

Piqueras volvía este fin de semana a una fase final europea tras la rotura del ligamento cruzado que sufrió hace un año: "Llevaba un año soñando con este momento. No ha terminado de la forma que quería, pero bueno, creo que es un poco de recompensa el partido que he hecho por lo que he sufrido". "Demuestra que con trabajo puedes hacer grandes partidos y superar situaciones complicadas, pero es una pena el resultado", aseguró.

"Hoy solo cuenta la derrota, pero con el paso del tiempo valoraremos la victoria. Se queda todo para la historia e intentaremos volver lo antes posible, seguro que lo conseguiremos", declaró el murciano sobre las tres Champions consecutivas de los de verde pistacho.