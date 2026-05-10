Paso de gigante del Atlético Baleares en O Vao hacia la final del playoff

El Atlético Baleares dio un paso gigante hacia la final del playoff de ascenso a Primera RFEF tras superar con contundencia al Coruxo (0-3) en O Vao. El conjunto blanquiazul completó un encuentro muy sólido en tierras gallegas, siendo eficaz de cara a puerta en los primeros minutos y mostrando una gran firmeza defensiva para dejar la eliminatoria muy de cara.

El partido arrancó de la mejor forma posible. Rubén Bover inauguró el marcador a los diez minutos. Tras recibir un balón largo de Pol dentro del área, controló, superó al guardameta y definió a placer para firmar el 0-1.

Los de Luis Blanco continuaron con el pie en el acelerador y volvieron a golpear apenas tres minutos más tarde. Tras una gran secuencia de pases por dentro, Bover recibió de cara en la frontal y marcó el segundo con un potente disparo para completar su doblete y colocar el 0-2. Un arranque demoledor que dejó muy tocado al conjunto gallego

A partir de ahí, el Coruxo trató de reaccionar y generó algunas llegadas peligrosas, aunque se encontró con un Pablo García muy seguro bajo palos. La zaga balearica se mosró muy seria también para conservar la ventaja antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, Blanco movió el banquillo con la entrada de Morillo por Serrano. El desarrollo del encuentro apenas cambió y el Atlético Baleares siguió mostrándose muy efectivo. Después de un saque de esquina, Moha Keita aprovechó un rechace dentro del área para enviar el balón al fondo de la red y establecer el 0-3.

Con un marcador claramente favorable, los mallorquines siguieron controlando el ritmo del partido y generando peligro. Lache estuvo cerca del cuarto con un potente disparo de zurda tras otro córner, mientras que Moha y Tovar también dispusieron de ocasiones claras en los últimos minutos. El Coruxo apenas encontró espacios ante un Atlético Baleares muy ordenado.

El pitido final confirmó una victoria contundente y un golpe sobre la mesa en Vigo. Los blanquiazules afrontarán la vuelta del playoff de ascenso con una renta muy importante. La eliminatoria se resolverá definitivamente el próximo domingo 17 a las 12:00 horas en el Estadi Balear.