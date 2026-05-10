El Palma Futsal pierde su corona de campeón de Europa

Hasta aquí ha llegado el cuento de hadas que ha vivido el Illes Balears Palma Futsal en Europa. Los mallorquines cedieron su corona de reyes del continente a un Sporting de Portugal que fue mejor de principio a fin en el Pesaro Futsal Arena (2-0). Los goles de Diogo Santos y Chiskaia fueron demasiado para los verde pistacho, que cuajaron un partido muy plano en ataque, sin capacidad para hacer daño al rival, y que pagaron sus escasos errores atrás.

Antonio Vadillo no ha podido obrar el milagro de conquistar su cuarta Champions seguida, algo que jamás ningún equipo ha hecho en la historia de fútbol sala, pero la realidad es que no le ha dado para más. Ha faltado personalidad y talento de otras campañas en un duelo de este calibre para volver a subirse a lo más alto. Sin embargo, sería injusto no reconocer el enorme mérito para plantarse en el encuentro decisivo, otra vez, después de un brillante camino hasta aquí.

Ya habrá tiempo para analizar las causas, pero lo cierto es que, con media plantilla nueva, ya tenía mucho mérito haber vuelto a pelear con los mejores a nivel internacional. El Palma Futsal, que ahora tendrá que ganarse en la Liga el billete para disputar otra Champions, solo ha perdido dos de los 34 partidos que ha disputado en la máxima competición continental, un ejemplo que evidencia que se han hecho muchas cosas bien hasta ahora.

Sin embargo, este curso se ha echado de menos que jugadores llamados a marcar diferencias en la pista como Lucao, Charuto, Ernesto o Alisson hayan estado lejos de lo esperado. Ni siquiera Fabinho, la estrella de este equipo, ha estado tan fino como otros cursos. Y los que debían dar un paso hacia adelante, como David Peña o Maia, se han quedado por el camino. Y apuestas como la de Lin han resultado intrascendentes para el rendimiento global de un grupo que perdió a Marcelo y Neguinho el pasado verano. Y eso es conceder demasiada ventaja a los adversarios cuando toca medirse a los mejores.

Los lusos salieron con el cuchillo entre los dientes. Era evidente que no querían dejarse sorprender por su bestia negra en los últimos años. Tomás Paçó, Merlim y Pauleta ya habían mostrado sus garras nada más empezar. El Palma estaba demasiado atrás, pero un buen tiro de Charuto, que fue rechazado por Bernardo Paçó y Machado no acertó en el remate posterior. Fue la antesala del tanto rival. En una aproximación del propio Bernardo, Diogo Santos lanzó un chut raso que se coló entre las piernas de Dennis. El meta brasileño, desafortunado en la semifinal, tampoco empezaba con buen pie el partido decisivo. Curiosamente, después realizó paradas soberbias y encajó un disparo en el que claramente pudo hacer más. A partir de ese minuto tres llegaron los peores momentos de los de Ciutat, demasiado a merced del Sporting, que sacó la mejor versión de Dennis a tiros de Wesley, Chiskaia o Merlim. Lo mejor es que el resultado seguía 1-0, pero era evidente que los baleares tenían que hacer mucho más a nivel ofensivo. Fabinho, en dos ocasiones, y Deivao, dieron señales de vida, pero eran lanzamientos muy lejanos, previsibles para su guardameta. Incluso Pauleta pudo haber hecho el 2-0, pero su tiro fue despejado por Dennis, que también reacción a la perfección con el posterior remate de Zicky. La respuesta de los isleños fue un chut desde su casa de Ernesto. Había que crear más, con Lucao desaparecido y sin el lesionado Rivillos, faltaba dinamismo. Y gracias a que el palo evitó el gol de Tomás Paçó tras un obús imparable. Y a menos de dos minutos del final llegó una gran oportunidad para el Palma. Diogo Santos fue expulsado por su segunda amarilla, pero ni David Peña, en dos ocasiones, ni Lin, pudieron aprovecharla.

Al Palma le faltaba más personalidad ante un adversario que estaba muy cómodo. Vadillo tenía mucho trabajo por hacer en el descanso. Y lo cierto es que funcionó porque sus pupilos saltaron a la pista transmitiendo otras sensaciones. De hecho, Deivao probó suerte con un gran chut que repelió el cancerbero. El problema es que el Sporting es muy bueno. Wesley obligó a hacer una gran parada a Dennis poco después. Y Zicky se inventó un remate inverosímil con el tacón que no entró de milagro.

No quedaba otra que arriesgar, aunque sin perder la cabeza porque la desventaja era mínima. Necesitaba más el Palma, que no estaba dando con la tecla para hacer daño de verdad. Charuto lo intentó con una contra, pero Bernardo le adivinó la intención. Los minutos pasaban y el equipo seguía atascado, casi esperando una individualidad que no llegaba o un error puntual. De hecho, Chiskaia metió miedo con un remate que se marchó fuera por poco.

Fabinho, en una de las mejores acciones del choque, chutó con el alma tras una media vuelta, pero Bernardo sacó el pie para despejar. A 4:29 para el final, Vadillo apostó por portero-jugador, no le quedaba otra. Y no le pudo salir peor la jugada porque un error de Alisson posibilitó que Chiskaia marcara a placer con un rebote desde su propio campo. El palo fue de dimensiones descomunales, pero no había tiempo para lamentaciones. Alisson lo intentó, pero su tiro no encontró portería. Ya no había fuerzas para más. El rey Palma Futsal pierde su corona. Algún día tenía que llegar.

Ficha técnica

Sporting: Paçó, Tomás Paçó, Merlim, Diogo Santos y Wesley França. También jugaron Zicky Té, Joao Matos, Pauleta, Valerio, Chiskaia, Pinto, Maior, Vinicius Rocha, Gonçalo,

Palma Futsal: Dennis, Piqueras, Machado, Ernesto y Fabinho. También jugaron Lucao, Charuto, Alisson, Deivao, David Peña, Maia, Lin,

Goles: 1-0; Diogo Santos (min.3); Chiskaia (min.35)

Árbitro: Nikola Jekic (Croacia) y Ondrej Cerny (República Checa).

Tarjeta amarillas: Piqueras (min. 6), Fabinho (min. 11),

Tarjetas rojas: Diogo Santos (min.11 y 18).

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Incidencias: Pesaro Futsal Arena, con la asistencia de 5.816 espectadores. El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, acudió al encuentro.