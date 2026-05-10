Fútbol | Primera División
Opinión | Mejor sumar un punto que nada
El punto ante el Villarreal no cambia el paisaje, pero sí evita un derrumbe. Es un resultado de contención, no de impulso. El Mallorca sigue necesitando una victoria —como mínimo— para cerrar la permanencia, y el calendario no concede margen para la relajación. Ganar habría dejado la salvación prácticamente encarrilada; perder habría activado un escenario de ansiedad colectiva. El empate, por tanto, es un freno al desastre, no un paso adelante.
Desde el análisis puro, el Mallorca hizo más que el Villarreal para llevarse el partido. Controló la posesión, generó más ocasiones y obligó a Arnau Tenas a firmar siete intervenciones decisivas. Pero también quedó expuesto en cada transición amarilla, un síntoma que se repite y que explica por qué el equipo no consigue cerrar partidos que domina. El último susto, con Mikaudatze rozando el gol, es la prueba de que el encuentro pudo girar hacia cualquier lado.
El choque estuvo condicionado por dos errores individuales que marcaron el guion. La mano de Mateu Morey —producto de la falta de ritmo y de una toma de decisiones lenta— regaló un penalti innecesario. El fallo de Tenas equilibró el marcador, pero no el partido. En la segunda mitad, el portero del Villarreal corrigió su error con una actuación sobresaliente que impidió que el Mallorca transformara su dominio en puntos reales. El resumen es claro: el Mallorca generó, pero no remató; el Villarreal sufrió, pero sobrevivió.
A partir de aquí, lo que viene es determinante. La baja de Samu Costa ante el Getafe es un problema serio: el equipo pierde equilibrio, presión y lectura táctica en un duelo que no admite concesiones. Sin él, el Mallorca deberá ajustar mecanismos en la medular para no partirse en dos, algo que ya ha ocurrido demasiadas veces esta temporada.
El punto, por sí solo, no cambia la ecuación. Lo que sí cambia es la presión: el Mallorca llega al tramo final dependiendo de sí mismo, pero sin margen para otro tropiezo. El partido ante el Getafe es otro paso importante. Ganar significaría respirar; empatar prolongaría la agonía; perder abriría un escenario de riesgo real.
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