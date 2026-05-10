Márquez es operado con éxito del hombro y pie derecho

El italiano David Tardozzi, Team Manager del equipo Lenovo Ducati, ha comentado este mediodía, en el circuito de Le Mans, donde se corre el Gran Premio de Francia, que el catalán Marc Márquez, nueve veces campeón del mundo de motociclismo, ha sido operado, hoy, en el Hospital Ruber Internacional, de Madrid, del hombro derecho, donde tenía serios problemas con un tornillo que le provocaba fuertes dolores al rozar con sus músculos y de la fractura del quinto metatarsio, que se produjo al caerse en la carrera al 'sprint' de ayer en el trazado francés.

Según Tardozzi, aunque no existe todavía parte médico alguno, las dos intervenciones se han desarrollado con estaba previsto, sin problemas y, aunque no se sabe cuando regresará a la competición el campeonísimo de Cervera (Lleida), todo parece indicar que tanto la próxima semana como la siguiente, que es libre, permitirá al campeón de la factoria de Borgo Panigale regresar a la competición poco después, tal vez, en Mugello, aunque todo dependerá de la recuperación de su hombro, que ha sido muy maltratado desde que el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) se lo llevó por delante en Indonesia-2025.

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Márquez, que está teniendo un irregular inicio de Mundial, ha sabido, por fin, qué le sucedía y cual era el motivo de tantos problemas, ya que el tornillo que se le puso para solucionar su lesión de Indonesia se movía, sin aviso, y le provocaba todo tipo de dolores, de vez en cuando, pese a que tanto en la vida normal como cuando se entrenaba en el gimnasio o con la moto de motocross nunca tuvo problemas. Los dolores aparecían, de vez en cuando, cuando pilotaba la Ducati de MotoGP, ya que la posición de conducción forzaba mucho el hombro.