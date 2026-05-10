Maria Magdalena Deyà gana el ‘Memorial Toni Gomila’

Maria Magdalena Deyà, de la categoría sub23, se adjudicó el triunfo absoluto en la carrera estelar del Memorial Toni Gomila que se celebró el pasado sábado por la tarde en Binissalem bajo la organización del CC Inca. Carrera que inicialmente se vio deslucida por la lluvia que cayó desde momentos antes del inicio de una carrera que tuvo 17 inscritas aunque sólo 11 tomaron la salida ante la peligrosidad del firme mojado del circuito urbano.

Antes de cumplirse el primer cuarto de carrera la ganadora, junto con la mexicana María Elisa Mejía, de la categoría élite, tomaron el mando de la carrera. La colaboración inicial que les permitió distanciar a sus rivales se transformó en una bonita lucha de ataques constantes en los que cada una intentó sin conseguirlo, distanciar a su compañera de fuga. En consecuencia la carrera se decidió en el esprint final donde Deyà impuso su mejor punta de velocidad. Destacar la tercera plaza de Mireia Escobar, cadete de primer año, encabezando el primer grupo perseguidor por delante de la junior Zoe Wuyts y las máster Susana Sevillano e Irma Alanzol.

Líderes de las distintas categorías de la Copa Mallorca Base / T. Arbona

Protagonismo de Miquel Morlà y Alejandro Buzdea en la prueba para cadetes. Tomaron el mando de la carrera en la parte inicial en una cabalgada que les permitió doblar a la totalidad del resto de rivales. En el esprint final Morlà se llevó el mejor premio con Francisco Lozano en la tercera plaza seguido de Miquel Àngel Vicens y Marc Domínguez.

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Una vez más, Biel Mora fue el protagonista de la carrera para infantiles rodando en solitario desde la vuelta inicial distanciando en más de un minuto a sus primeros perseguidores, Martí Sales y Todor Gantchev, con Maria Prats como mejor fémina seguida de Laia Fernández y Martina Roig. En la prueba para alevines, Jaume Salmerón fue amo y señor de la carrera con Tomeu Verger a más de un minuto y Tomàs Pons en la tercera plaza. Las mejores niñas fueron Clara Nadal, Júlia Garau y Aina Muñoz.